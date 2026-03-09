हाणामारी होण्याइतकं सलमान शाहरुखमध्ये झालेलं कडाक्याचं भांडण, अभिनेता स्वत: खुलासा करत म्हणाले... 'वादाचं मुख्य कारण....'

SALMAN KHAN TALKS ABOUT HIS OLD FIGHT: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स ५ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडणार आहे. याच पाश्वभूमीवर या पुरस्काराच्या जुन्या क्लिप्स सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये 2017 च्या स्क्रीन अवॉर्ड्समध्ये होस्ट करण्यासाठी शाहरुख आणि सलमान खान होते. या कार्यक्रमात त्यांनी 'ये बंधन तो प्यार क बंधन है' या गाण्यावर भन्नाट डान्स केला होता. तसंच यावेळी त्यांनी एकमेकांची मस्करी सुद्धा केली होती. .दरम्यान सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ते त्यांच्या जुन्या भांडणाच्या चर्चेवर बोलत होते. ते म्हणाले की, आमच्या दोघांपैकी जास्त आनंदी कोण? यावरून आमच्यात भांडण झालं होतं. शाहरुख खान सलमानची लग्नासाठी मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यावेळी त्यांच्यात छोटं भांडण झाल्याचं सलमाननं भर कार्यक्रमात सांगितलं होतं. .तसंच 2008 मध्ये त्यांच्या वयक्तिक कारणावरुन बाचाबाची झाली होती. त्यानंतर अनेक वर्ष ते एकमेकांशी बोललेच नाही. शेवटी २०१३ मध्ये बाबा सिद्दिकीच्या इफ्तार पार्टीत दोघांची मैत्री पुन्हा झाली. दरम्यान भांडणाबद्दल बोलताना सलमान म्हणालेला की, 'लग्नावरुन झालेल्या भांडणात आमच्यात तु तू मै मै झाली आणि आमचं कडाक्याचं भांडण झालं.'.दरम्यान याच कार्यक्रमात सलमान गमतीत शाहरुखला म्हणाला की, ' माझं लग्न झालंय.' त्यावर शाहरुखसह उपस्थितांना धक्का बसला. त्यावर सलमान म्हणाला की, 'माझं हे लग्न स्वप्नात झालय, परंतु बायकोचा चेहरा बघायला जातो, तेव्हा मला घाबरुन जाग येते.' यावर शाहरुखने सुद्धा सलमानची मजा घेत म्हटलं की, 'त्याची एक मुलगी सुद्धा आहे, तिच नाव तो सुलतानी खान ठेवल आणि अभिनेत्री २०४२ मध्ये तिला लाँच करेल. '."आम्ही वेगळे झालो पण.." स्वतःच्या वैवाहिक आयुष्यावर पहिल्यांदाच उषा नाडकर्णी झाल्या व्यक्त ; म्हणाल्या...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.