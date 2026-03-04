लोकांच्या घरात आश्रय ते गळक्या घरात संसाराची सुरुवात; शेर शिवराज फेम अभिनेत्याने उलगडला स्ट्रगलचा काळ

Marathi Entertainment News : सिनेविश्वात काम करण्याचं अनेकांचं स्वप्नं असतं. हे स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण मुंबईत येऊन खूप स्ट्रगल करतात. मराठी इंडस्ट्रीमधील एका अभिनेत्याने असाच बराच काळ स्ट्रगल केला. या अभिनेत्याकडे बराच काळ घर नव्हतं त्यामुळे तो आणि त्याची पत्नी बराच काळ कोणत्या ना कोणत्या मित्राकडे आश्रय घेत होते. त्यानंतर मुंबईत घेतलेल्या छोट्याशा घरातही अनेक अडचणी होत्या. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया..हे अभिनेते आहेत समीर धर्माधिकारी. नुकतीच त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नी अपर्णाने अभिजात मराठी चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील स्ट्रगलबद्दल सांगितलं. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."मुंबईत आमच्याकडे घर नव्हतं आणि पैसेही नव्हते. आम्ही अनेकदा सरकारी क्वार्टर्समध्ये रेंटवर राहायचो. म्हणजे त्यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांची तपासणी सुरु झाली की आम्हाला ते सोडावं लागायचं. म्हणजे आम्ही असेही राहिलो होतो क्वार्टर्समध्ये की ज्यांच्या घरात राहिलो त्या बाईंचा स्वयंपाक झाला की मी स्टोव्ह आणि इतर सामान घेऊन किचनमध्ये स्वयपांक करायला जायचे. " असं समीर यांची पत्नी अपर्णा यांनी सांगितलं. ."त्यानंतर आम्हाला घर नव्हतं तेव्हा समीरच्या मित्राने मदत केली. समीरने त्याला सांगितलं की घर नाहीये. त्याने आमचं सामान घरात ठेवलं. त्यानंतर दुसरा मित्र होता त्याचं इस्टेट एजंटचं ऑफिस होतं. तो म्हणाला ऑफिस बंद झालं की तुम्ही तिथे झोपायला जाऊ शकता. त्याने आम्हाला तिथे नेलं आणि घरी आमच्यासाठी डबा आणायला गेला. पण त्याच्या आईने आम्हाला घरी बोलावून घेतलं. त्यांचं घर खूप छोटं होतं. त्यांनी आम्हाला जेवायला दिलं. आम्हाला त्यांचा बेड झोपायला दिला. आम्ही इतके दमलो होतो की पडल्या पडल्या झोपलो.".समीर यांनी सांगितलं की,"जेव्हा मी मुंबईला आलो तेव्हा माझा मित्र बंड्या म्हणून होता त्याने मदत केली. त्याच्या घरी मी राहिलो. त्यांनी त्यांच्या घरातील एक बेड मला दिला होता. तिथेच माझं सगळं सामान होतं. मला त्यांना त्रास द्यायला आवडायचं नाही मग मी जेवायच्या वेळी बाहेर जायचो. हे एकदा त्या काकूंचा लक्षात आलं. त्या म्हणाल्या माझ्या इतर मुलांप्रमाणे तुही माझा मुलगा आहेस. त्यामुळे इथेच जेवायचं बाहेर जायचं नाही.".अपर्णा यांनी सांगितलं की,"आम्ही वाकोल्याला चाळीत छोटं घर घेतलं. खाली खोली आणि वर छोटासा माळा होता. त्यात बऱ्याचदा पाणी साठायच. त्यानंतर मृणाल एकदा राहायला आली होती तेव्हा ती खाली झोपली आणि आम्ही वर माळ्यावर झोपलो. त्यानंतर ती पायापाशी येऊन झोपली. मी विचारलं काय झालं तर ती म्हणाली खाली पाणी भरलं आहे. गाद्या तरंगत आहेत. त्यावेळी नळ बाहेर होता. समीर बाहेर बसून भांडी घासायच्या. दोघंही मिळून काम करायचो." असं त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.