Premier

फक्त सिंधुताई माझी माईच नाही तर या निर्मिती संस्थांमध्येही गैरव्यवहार ! पारू फेम अभिनेत्याने नावंच जाहीर केली

Actor Shantanu Gangane Revealed Name Producer Who Decline Payment : अभिनेता शंतनू गांगणेने कलाकारांची फसवणूक करणाऱ्या निर्मात्यांची नावं जाहीर केली. काय म्हणाला शांतनू जाणून घेऊया.
फक्त सिंधुताई माझी माईच नाही तर या निर्मिती संस्थांमध्येही गैरव्यवहार ! पारू फेम अभिनेत्याने नावंच जाहीर केली
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्याची मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय मालिका म्हणजे पारू. पारू आणि आदित्य यांची गोष्ट असलेल्या या मालिकेने कमी कालावधीत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. या मालिकेत आदित्यच्या काकाची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता शंतनू गांगणेने काही दिवसांपूर्वी ही मालिका सोडली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने पैसे बुडवणाऱ्या निर्मात्यांचा नाव घेऊन उल्लेख केला.

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com