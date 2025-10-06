फक्त सिंधुताई माझी माईच नाही तर या निर्मिती संस्थांमध्येही गैरव्यवहार ! पारू फेम अभिनेत्याने नावंच जाहीर केली

Marathi Entertainment News : सध्याची मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय मालिका म्हणजे पारू. पारू आणि आदित्य यांची गोष्ट असलेल्या या मालिकेने कमी कालावधीत प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. या मालिकेत आदित्यच्या काकाची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता शंतनू गांगणेने काही दिवसांपूर्वी ही मालिका सोडली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने पैसे बुडवणाऱ्या निर्मात्यांचा नाव घेऊन उल्लेख केला. .शंतनूने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने इंडस्ट्रीमधील पैशाच्या गैरव्यवहाराविषयी त्याने उघडपणे बोलल्यामुळे त्याला आता काम मिळत नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्याने अनेक कलाकार आणि तंत्रज्ञांशी संपर्क साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्याचा खुलासा केला. .तो म्हणाला की, "लोक फोन करून त्रस्त होतात पण त्यांचे पैसे दिले जात नाहीत. किमान एक नैतिक जबाबदारी म्हणून कोणाच्या तरी जीवनावर, श्रद्धेवर व्यवसाय मांडलाय तो थांबवला पाहिजे. जे लोक अशा लोकांचे अनुयायी आहेत त्यांनी अशा गोष्टींचा जाब विचारायला हवा. तुम्ही माझ्या माऊलीच्या नावावर मालिका केली, तिच्या नावावर पैसे कमावले आणि अनेक लोकांचे पैसे बुडवले. ती लोक हाल अपेष्टांमध्ये आहेत. त्यांचे फोन तुम्ही तुम्ही उचलत नाहीत. "."हा एकमेव निर्माता नाही तर अनेक साधू-संतांच्या मालिका आल्या, देवी-देवतांच्या मालिका आल्या त्यातीलही लोकांचे पैसे मिळाले नाहीयेत. ज्यांचे पैसे मिळाले आहेत त्यांचे टीडीएस मिळाले नाहीयेत. या तक्रारी मी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे मांडल्या. त्यांच्यावर तिकडून कारवाई करणं सुरु आहे. काही तक्रारी अशा होत्या ज्या एका निर्मिती संस्थेसंबधी होत्या. एका मालिकेसंदर्भात किंवा त्या निर्मिती संस्थेच्या वेगवेगळ्या मालिकांसंदर्भात होत्या. अगदी मानधनापासूनच्या तक्रारी होत्या. यांची नाव मी त्या मालिकेतील तंत्रज्ञाशी बोलून घेतोय. मधल्या काळात असंही झालं आहे की माझ्याकडे तक्रारी आल्या पण त्यांना त्यांचं मानधन मिळालं आहे त्यांची नाव यामध्ये नाहीयेत. किंवा जिथे मी चौकशी केली नाहीये त्यांचीही नाव यामध्ये नाहीयेत."."अत्यंत दुर्दैवाने माझ्यावर ही वेळ आलीये की मला ही नाव घ्यायची वेळ आलीये. सिंधुताई माझी माई या मालिकेच्या अनेक लोकांचे पैसे मिळाले नाहीयेत. हेमजी प्रॉडक्शनचे मंगेश जगताप असं या मालिकेच्या निर्मात्यांचा नाव आहे. बाईपण भारी रं नावाची मालिका आली होती. या मालिकेचे निर्माते रत्नकांत जगताप यांची चित्रपंढरी असं प्रॉडक्शन कंपनीचं नाव आहे. तुळजाभवानी अशी एक मालिका सुरु आहे सध्या त्या मालिकेबद्दलही अनेकांच्या तक्रारी आहेत. बहुरूपी प्रॉडक्शन असं त्या निर्मिती कंपनीचं नाव आहे. शशांक शेंडे आणि मकरंद माने यांची ती संस्था आहे. ट्रम्प कार्ड प्रॉडक्शन अशी जी संस्था आहे त्याच्या दोन तीन मालिकांच्या मिळून टीडीएस आणि मानधनासंदर्भात तक्रारी आहेत. तेजेंद्र नेसवणकर आणि सुवर्ण मंत्री हे निर्माते आहेत. "."त्याच्यानंतर आणखी एक प्रोडक्शन आहे ज्यांचं नाव मराठी इंडस्ट्रीमध्ये खूप मोठं आहे. मला वाईट वाटलं की त्यांचं नाव या यादीत यावं. अनेक कलाकाराचे पैसे मिळाले नाहीयेत. काही महिन्यांपासून खूप वर्षांपर्यंत अनेकांच्या तक्रारी आहेत. काहींचे पैसे देण्यासही नकार देण्यात आला आहे. ते प्रॉडक्शन हाऊस आहे दशमी क्रिएशन्स आणि त्याचे निर्माते आहेत नितीन वैद्य. दुर्दैवाने यांनी लोकांचे पैसे दिले नाहीयेत. अजूनही अनेकजण आहेत पण अजून त्यांची चौकशी करण्यात आली नाहीये. माझी अजून शहानिशा पूर्ण झाली नाहीये त्यामुळे काहींची नावं मी घेतली नाहीयेत. काहींनी तर कायदेशीर कारवाई केली आहे. या संदर्भात लवकरच मिटिंग होईल." ."त्यावेळी स्मिता ताईंच्या मांडीवर डोकं ठेवून रडलो" सुबोधने सांगितला पहिल्या रिजेक्शनचा किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.