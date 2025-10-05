मला डावललं गेलं, मी फोन केले तरीही... अभिनेत्याने सांगितलं 'पारू' मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाला- त्यांनी मला...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय ठरलेली मालिका 'पारू' प्रेक्षकांची आवडती आहे. मालिकेती पारू आणि आदित्यची जोडीही प्रेक्षकांची लाडकी आहे. मात्र काही महिन्यांपूर्वी मालिकेत दाखवण्यात आलेल्या एका कलाकाराने अचानक मालिकेचा निरोप घेतला. हा कलाकार म्हणजे शंतनू गांगणे. शंतनू अनेक दिवस मालिकेतून गायब होता. मात्र नंतर त्याने ही मालिका सोडल्याचं समजलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने यामागचं कारण सांगितलं आहे. त्याने मालिका सोडली नव्हती तर त्याला मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे त्याला मालिका सोडावी लागली असं तो म्हणालाय. वेळेवर पैसे न दिलेल्या व्यक्तींबद्दल, निर्मात्यांबद्दल बोलल्याने मालिकेतून हळूहळू त्याला गायब करण्यात आलं. .शंतनूने लोकमत फिल्मील नुकतीच मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मराठीमध्ये एक म्हण आहे, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावला नाही पाहिजे. दुर्दैवाने मराठी इंडस्ट्रीमध्ये मला काही चुकीचं चित्र दिसलं. इथल्या लोकांना याची सवय झालेली. पण मला जेव्हा माझ्याच जवळच्या मित्रांकडून जे आता निर्माते झाले, त्यांच्याकडून असा अनुभव आला. प्रोफेशनॅलिझम सांभाळला गेला नाही. तेव्हा मला अरे हे चुकीचं आहे. मी त्याबद्दल बोललं पाहिजे. मी ८ जून रोजी एक व्हिडिओ टाकला. मी तेव्हा बोललो की हे एका निर्मिती संस्थेबद्दल नाही तर एकूणच सगळ्यांबद्दल आहे. मी तेव्हा असंही म्हणालो की कदाचित यानंतर मला काम मिळायचं बंद होईल किंवा मला टाळलं जाईल.'.शंतनू पुढे म्हणाला, 'आणि दुर्दैवाने माझ्यासोबत हे झालं. मी जूनमध्ये व्हिडिओ पब्लिश केल्यानंतर हळूहळू मला शुटिंगला बोलावणं टाळलं जाऊ लागलं. बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की मला इतरांकडून कळायचं की सीनमध्ये माझं नाव होतं तरीही मला बोलावलं गेलं नाही. मी हे पारू मालिकेबद्दल बोलतोय. त्यानंतर असं व्हायला लागलं की असं पसरायला लागलं की शंतनू गंगणे याला अभिनय नीट करता येत नाही म्हणून त्याला बोलावत नाहीये. मला टाळलं जातंय. त्याच्यामागे हे कारण असू शकतं की मी याच्या विरोधात आवाज उठवला. मी आवाज उठवल्यामुळे दुसऱ्या सेटवरील कलाकारांनी निर्मात्यांकडे पैशासंदर्भात मागणी केली. मी त्याचं क्रेडिट घेत नाही. पण आवाज उठवला गेला.'.तो पुढे म्हणाला, 'आता अवॉर्ड फंक्शनसाठी याच मालिकेच्या कलाकारांचा सगळ्यांचा एकत्र फोटो हवा होता. पण मला बोलावण्यात आलं नाही. मी जेव्हा याबद्दल विचारणा केली तेव्हा पण मला याबद्दल उत्तर दिलं गेलं नाही. मग मला वाटलं की असं दिसण्यामध्ये जिथे आपलं अस्तित्वच नाही नसलेलं बरं. मग मी त्यांना चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की मी थांबतो. आणि ज्या काही फॉर्मॅलिटी होत्या त्या करून मी मालिकेचा निरोप घेतला.'.जेवण नाही, राहायची सोय नाही...सिंधुताईंच्या नावावर पैसे कमावणाऱ्या निर्मात्याने कित्येकांचे पैसे बुडवले; अभिनेत्याचा मोठा खुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.