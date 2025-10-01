Premier

"देवा तिला जप" प्रियाच्या निधनानंतर पती शंतनूची भावूक पोस्ट; "आज तिला एक महिना.."

Shantanu Moghe Emotional Post For Late Wife Priya Marathe : दिवंगत अभिनेत्री प्रिया मराठेच पती आणि अभिनेता शंतनुने पत्नीच्या निधनाला महिना पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या भावना व्यक्त केल्या.
Shantanu Moghe Emotional Post For Late Wife Priya Marathe

Shantanu Moghe Emotional Post For Late Wife Priya Marathe

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठेचं 31 ऑगस्ट रोजी निधन झालं. तिच्या निधनाला आज महिना पूर्ण होईल. प्रियाचा नवरा आणि अभिनेता शंतनू मोघेने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या.

Loading content, please wait...
Priya Marathe
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com