"देवा तिला जप" प्रियाच्या निधनानंतर पती शंतनूची भावूक पोस्ट; "आज तिला एक महिना.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठेचं 31 ऑगस्ट रोजी निधन झालं. तिच्या निधनाला आज महिना पूर्ण होईल. प्रियाचा नवरा आणि अभिनेता शंतनू मोघेने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. .प्रिया आणि शंतनू ही मराठीमधील लोकप्रिय जोडी होती. दुर्दैवाने एक महिन्यापूर्वी प्रियाचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. तिच्या अचानक जाण्याचा धक्का अनेकांना बसला. या संपूर्ण काळात तिचा नवरा शंतनू या घटनेवर व्यक्त झाला नव्हता. पहिल्यांदाच त्याने पोस्टच्या माध्यमातून त्यांच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. .शंतनूची पोस्ट "ही पोस्ट खूप खास आहे. मला सगळ्यांचे आभार मानायचे आहेत ज्यांनी व्हॉट्सअप,मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक यांसारख्या विविध प्लॅटफॉर्मवरून प्रियाबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या. त्यासाठी मी मित्र-मैत्रिणी, कुटूंब आणि चाहत्यांचा खूप आभारी आहे. तुमचं प्रेम आणि प्रामाणिपणा, दुःख तुमच्या शब्दातून व्यक्त झालं. "."आज एक महिना झाला. माझं वैयक्तिक दुःख मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. प्रियाचं जण अकाली, अनपेक्षित, त्रासदायक आणि अयोग्य आहे. तिच्या जाण्यानं आपल्या सगळ्यांना खूप दुःख झालं पण तिने तिच्या समजूतदार आणि प्रेमळ स्वभावाने, तिच्या कामातून अनेकांची मनं जिंकली होती. या कठीण काळात आमच्याबरोबर खंबीरपणे उभं राहिल्याबद्दल पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार !"."देवा तिची काळजी घेण्यात, तिच्यावर प्रेम करण्यात एकही चूक करू नकोस. नाहीतर मी तुला माफ करणार नाही. माझी एंजल. आपण परत भेटू." असं त्याने पोस्ट मध्ये लिहिलं आहे आणि त्यांचे काही फोटो त्याने पोस्ट शेअर केले आहेत.