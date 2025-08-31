Premier

"प्रिया माझी चुलत बहीण" अभिनेत्रीला श्रद्धांजली वाहताना सुबोध भावूक; "आमच्या मालिकेवेळी तिला कॅन्सर.."

Subodh Bhave Post In Memory With Priya Marathe : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं आज निधन झालं. अभिनेता आणि तिचा चुलत भाऊ सुबोध भावेने तिला श्रद्धांजली वाहताना तिच्या आठवणी शेअर केल्या.
  1. अभिनेत्री प्रिया मराठे (वय 38) हिचं आज, 31 ऑगस्ट 2025 रोजी कॅन्सरशी झुंज देत असताना निधन झालं.

  2. तिच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आणि प्रेक्षकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.

  3. काही महिन्यांपूर्वी ती “प्रिया तू भेटशी नव्याने” (सोनी मराठी) मालिकेत झळकली होती, तर अभिनेता सुबोध भावेने तिला आपली चुलत बहीण असल्याचं सोशल मीडियावर सांगून शोक व्यक्त केला.

