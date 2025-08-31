"प्रिया माझी चुलत बहीण" अभिनेत्रीला श्रद्धांजली वाहताना सुबोध भावूक; "आमच्या मालिकेवेळी तिला कॅन्सर.."

अभिनेत्री प्रिया मराठे (वय 38) हिचं आज, 31 ऑगस्ट 2025 रोजी कॅन्सरशी झुंज देत असताना निधन झालं.तिच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आणि प्रेक्षकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.काही महिन्यांपूर्वी ती “प्रिया तू भेटशी नव्याने” (सोनी मराठी) मालिकेत झळकली होती, तर अभिनेता सुबोध भावेने तिला आपली चुलत बहीण असल्याचं सोशल मीडियावर सांगून शोक व्यक्त केला..Marathi News : मराठी इंडस्ट्रीमधील दमदार अभिनेत्री प्रिया मराठेचं आज 31 ऑगस्ट 2025 ला निधन झालं. प्रियाच्या अचानक जाण्याने अनेकांना धक्का बसला. मृत्यूसमयी तिचं वय 38 वर्षं होतं. गेला काही काळ ती कॅन्सरशी झुंज देत होती. आज पहाटे तिचं निधन झालं. अनेकांना या बातमीवर विश्वास ठेवणं अजूनही कठीण जात आहे. .काही महिन्यांपूर्वी प्रिया तू भेटशी नव्याने या सोनी मराठीवरील मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस आली होती. सुबोध भावे आणि शिवानी सोनार यांच्याबरोबर तिने या मालिकेत काम केलं होतं. नुकतंच सुबोधने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहीत त्याच्या भावना व्यक्त केल्या. प्रिया त्याची चुलत बहीण असल्याचा खुलासाही त्याने या पोस्ट मध्ये केला. .सुबोधने प्रियाला श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं की," " प्रिया मराठे "एक उत्तम अभिनेत्री, काही मालिका आणि चित्रपटात माझी सहकलाकार.पण माझ्यासाठी त्याही पेक्षा महत्त्वाच नातं तिच्या बरोबर होतं. प्रिया माझी चुलत बहीण.या क्षेत्रात आल्यावर तिने घेतलेली मेहेनत,कामावरची तिची श्रद्धा या गोष्टी खूप कौतुकास्पद होत्या.प्रत्येक भूमिका तिने अतिशय मनापासून आणि समरस होऊन साकारली."."काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सर च निदान झालं. त्याच्याशी झगडून ती पुन्हा एकदा काम करायला लागली.नाटक, मालिका या मधून पुन्हा आपल्या सहज सुंदर अभिनयाने ती प्रेक्षकांसमोर गेली.पण त्या कॅन्सर ने काही तिची पाठ सोडली नाही." तू भेटशी नव्याने " या आमच्या मालिकेदरम्यान पुन्हा एकदा तिचा त्रास उफाळून आला.या संपूर्ण प्रवासात तिचा जोडीदार शंतनू मोघे भक्कम पणे तिच्याबरोबर होता. माझी बहीण लढवय्या होती,पण अखेर तिची ताकद कमी पडली.प्रिया तूला भावपूर्ण श्रद्धांजली 🙏🙏🙏तू जिथे असशील तिथे तुला शांतता लाभावी हीच प्रार्थना. ओम शांती." .सुबोधच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत प्रियाला श्रद्धांजली वाहिली. "या बातमीवर विश्वास ठेवणं कठीण जातंय","भावपूर्ण श्रद्धांजली अजूनही विश्वास बसत नाही." अशा कमेंट्स अनेकांनी या पोस्टवर केल्या आहेत..आज संध्याकाळी 4 वाजता मीरा रोडमध्ये प्रियाच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पाडणार आहे. तिच्या पश्चात पती शंतनू मोघे आणि परिवार आहे. .FAQs : Q1. प्रिया मराठेचं निधन कधी झालं?👉 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे.Q2. निधनाच्या वेळी तिचं वय किती होतं?👉 38 वर्षं.Q3. तिच्या निधनाचं कारण काय होतं?👉 ती काही काळापासून कॅन्सरशी झुंज देत होती.Q4. प्रिया मराठेने शेवटची कोणती मालिका केली होती?👉 प्रिया तू भेटशी नव्याने (सोनी मराठी).Q5. सुबोध भावेचा तिच्याशी काय संबंध आहे?👉 सुबोध भावेने सोशल मीडियावर सांगितलं की प्रिया त्याची चुलत बहीण होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.