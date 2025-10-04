Tiger Shroff : टायगर श्रॉफ हॉलिवूडमध्ये झळकणार?

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये आपल्या अॅक्शन शैलीसाठी वेगळं स्थान निर्माण करणारा अभिनेता टायगर श्रॉफ आता आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीकडे वाटचाल करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रियांका चोप्रा आणि दीपिका पादुकोणनंतर हॉलिवूडमध्ये काम करण्याची संधी टायगरला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय आहे अपडेट जाणून घेऊया. .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, टायगर श्रॉफ एका जागतिक स्तरावरील अॅक्शन प्रोजेक्टसाठी चर्चेत आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत दिग्गज अभिनेता आणि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता सिल्वेस्टर स्टॅलोन तसेच सुप्रसिद्ध थाई मार्शल आर्ट्स कलाकार टोनी जा यांचीही नावे चर्चेत आहेत. या प्रोजेक्टचं निर्मितीकार्य अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओजकडून होणार असून, बहुभाषिक चित्रपट म्हणून तो जगभर प्रदर्शित करण्याचा विचार सुरू आहे. .सध्याच्या माहितीनुसार, या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी एका भारतीय दिग्दर्शकाकडे सोपवण्याबाबत चर्चा आहे. टायगर श्रॉफलाही त्याच्या लहानपणापासून प्रेरणा असलेल्या सिल्वेस्टर स्टॅलोनसोबत काम करण्याची उत्सुकता असल्याचे वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. अद्याप कथानक, शूटिंग लोकेशन किंवा प्रदर्शित होण्याची तारीख याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. .टायगर श्रॉफने ‘हिरोपंती’, ‘वॉर’, आणि ‘बागी’ मालिकेद्वारे भारतीय प्रेक्षकांना आपली वेगळी अॅक्शन स्टाईल दाखवली. ‘बागी ४’मधील त्याचा परफॉर्मन्स प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला होता. त्यामुळे हॉलिवूड प्रोजेक्टमध्ये त्याची निवड झाली तर त्याच्या कारकिर्दीला नवी दिशा मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. अधिकृत घोषणा अद्याप बाकी असली तरी टायगर श्रॉफच्या हॉलिवूड पदार्पणाची शक्यता चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण करत आहे..टायगरचा वॉर हा सिनेमा खूप गाजला. बागी 4 बॉक्स ऑफिसवर तितकीशी कमाई करू शकला नाही. पण आता तो लवकरच लग जा गले या सिनेमात दिसणार असल्याची चर्चा आहे. .Movie Review : सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - प्रेम, हास्य आणि भावनिक नाट्याची गुंफण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.