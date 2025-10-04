Premier

Tiger Shroff : टायगर श्रॉफ हॉलिवूडमध्ये झळकणार?

Actor Tiger Shroff Soon To Debut In Hollywood : अभिनेता टायगर श्रॉफ हॉलिवूड सिनेमात झळकणार असल्याची चर्चा आहे. नेमकं काय घडलं आहे जाणून घेऊया.
Tiger Shroff : टायगर श्रॉफ हॉलिवूडमध्ये झळकणार?
Santosh Bhingarde
Updated on

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये आपल्या अॅक्शन शैलीसाठी वेगळं स्थान निर्माण करणारा अभिनेता टायगर श्रॉफ आता आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीकडे वाटचाल करत असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रियांका चोप्रा आणि दीपिका पादुकोणनंतर हॉलिवूडमध्ये काम करण्याची संधी टायगरला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय आहे अपडेट जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
hollywood
jackie shroff
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com