"तेव्हा माझ्यातला नवरा पुढे आला" उमेशने शेयर केला पुन्हा प्रियासोबत नव्या वेबसिरीजमध्ये काम करण्याचा अनुभव

Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत कायम चर्चेत असलेला अभिनेता म्हणजे उमेश कामत ! उमेश लवकरच झी 5 मराठी च्या हे काय नवीन ? वेब सीरिज मध्ये दिसणार असून या सीरिज बद्दल त्याने खास भावना व्यक्त केल्या आहेत. ." आणि काय हवं" पासून "हे काय नवीन?" पर्यंत या जोडप्याचा प्रवास कसा झाला आहे? वास्तव आणि पडद्यावरील आयुष्यात? काय बदल घडले या बद्दल बोलताना उमेश सांगतो "आणि काय हवं "मध्ये ते दोघं अजूनही नवविवाहित काळात होते सगळं काही हलकंफुलकं आणि उत्साहाने भरलेलं वाटायचं पण "हे काय नवीन??" मध्ये आपण त्यांना आयुष्याच्या वेगळ्या टप्प्यावर पाहतो. आता ते त्यांच्या चाळिशीत आहेत—जास्त प्रगल्भ, वास्तवातील समस्या, प्रश्न आणि जबाबदाऱ्या यांचा सामना करत आहेत. या प्रवासाची खरी झलक म्हणजे, ते या सगळ्या परिस्थितींना एकत्र कसं सामोरं जातातथोड्या विनोदाने, उबदारपणाने आणि एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेत..माझ्यासाठी सगळं काही वरुण नार्वेकर यांच्या लेखनापासून सुरू होतं. साध्या, दैनंदिन नात्यांकडे पाहण्याची त्यांची नजर आणि त्यातून प्रामाणिक भावनांचे बारकावे उलगडण्याची त्यांची पद्धत खूपच खास आहे. त्यांचा विनोद आणि संवेदनशीलता खूप उठून दिसते. या कथेमुळे मला केवळ अभिनेता म्हणून नाही, तर व्यक्ती म्हणूनही स्वतःचा शोध घेण्याची संधी मिळाली—आणि त्यामुळेच हा प्रकल्प स्वीकारणं खूप सहज झालं" .हे काय नवीन ? ही वेब सीरिज लवकरच झी 5 मराठीवर प्रदर्शित होणार असून उमेश आणि प्रिया यांची केमेस्ट्री पुन्हा प्रेक्षकांना अनुभवयाला मिळणार आहे. पुढे उमेश ला एकमेकांसोबत काम करणं अजूनही रोमांचक आहे का की जास्त आरामदायी/अंदाज येण्यासारखं झालं आहे? सेटवर असा काही क्षण आला का, जेव्हा तुम्ही अभिनेता म्हणून नव्हे तर जोडपं म्हणून प्रतिक्रिया दिली? असा प्रश्न विचारण्यात आला. .तो म्हणाला, "नाही खरं सांगायचं तर आम्ही दोघं खूप प्रोफेशनल आहोत. वरुण आम्हाला काही सुचवत असतील, तर आम्ही एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे असं काही ठराविक उदाहरण सांगणं कठीण आहे. मात्र, चित्रीकरणादरम्यान काही क्षण असे होते, जेव्हा माझ्यातला 'नवरा' पुढे आला. मला वाटायचं, एखादी गोष्ट योग्य आहे का किंवा थोडा बदल हवा का, हे मी प्रियाला सांगावं. कधी कधी ती थोडी अस्वस्थ व्हायची—कारण चित्रीकरणाचं वेळापत्रक खूप टाईट आणि धावपळीचं होतं, ज्यामुळे प्रत्येक दृश्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. एकदा ती माझ्याकडे आली आणि विचारलं, "मी काही चुकीचं करतेय का?" तेव्हा मी तिला शांत केलं, तिचं काम छान चाललंय असं सांगितलं आणि तिच्या संवादांवर व पात्राच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. हे सगळं केवळ काळजीपोटी होतं—आणि प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, अशा परिस्थितीत कोणताही सह-अभिनेता असंच केलं असतं".