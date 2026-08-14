१८ वर्षांची झाली वैभव मांगले यांची लेक; वडील म्हणून दिला असा सल्ला जो कुणीही देत नाही; म्हणाले- ब्रँडेड जगण्यासाठी...

मालिका, नाटक आणि चित्रपट अशा प्रत्येक गोष्टीत आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते वैभव मांगले त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल ओळखले जातात. त्यांचे विचार ते कायमच बिनधास्तपणे मांडत असतात. आता वैभव त्यांची लेक पौलोमी मांगले हिच्यामुळे चर्चेत आहे. पौलोमीने नुकताच तिचा १८ वा वाढदिवस साजरा केला. त्यानिमित्ताने वैभव यांनी लेकीला खास सल्ला दिलाय. वडील आणि मुलीचं नातं खूप जवळचं असलं तरी वडील आपल्या भावना फारशा मुलीसोबत शेअर करत नाहीत. मात्र वैभव यांनी उलट करत आपल्या मुलीला पुढे कसं जगायचं, काय करायचं, काय करायचं नाही याचं थोडंसं ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केलाय. तिला आयुष्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी सांगितल्यात. असं वैभव नेमकं काय म्हणालेत?.वैभव यांनी पोस्ट करत लेकीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. त्यांनी लिहिलं, 'वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा पौलोमी बाळा. १८ वर्ष पूर्ण झाली. आता तुला मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आणि अजून बरेच अधिकार प्राप्त झालेत. आता तू सज्ञान झालीस. आता आयुष्य वेगळं वळण घेणार आहे . हे वय अतिशय धडाडीच , स्वतःला झोकून देण्याच आहे. आणि त्याच वेळी जबाबदारी घेण्याचं , कर्तव्य बजावण्याचं नवीन पर्व सुरू झालं आहे . जेन z. उत्तम शिक्षण घे , तुला हव ते मनापासून शिक..विविध कला जोपास.. त्या आयुष्यभर साथ देतात. खूप मित्र मैत्रिणी जमव. उघड्या डोळ्यांनी परिसर , माणसं पाहायला शिक.. आता अनेक नवनवीन विचार धारांशी ओळख होईल. काही विचार परंपरेतून येतील. धर्माधिष्टित, काही भौतिक , काही मानवतावादी, काही वैश्विक असतील. काही पण स्वीकार पण विवेक आणि मानवता लक्षात घेवून त्याचं आचरण कर..त्यांनी पुढे लिहिलं, 'एखादी गोष्ट कोण का सांगतय, जे सांगितलं जातय ते आणि जे लपवलं जातय ते लक्षात आलं पाहिजे एवढा अभ्यास जरूर कर. जगण्या साठी पैसे लागतात. ब्रँडेड जगण्यासाठी खूप पैसे लागतात आणि ते कधीच पुरत नाहीत. टप्या टप्याने ठरवतं जा तुला आयुष्यात काय हवय.. काम असंच कर ज्यात तुला निर्भेळ आनंद मिळेल.. स्वार्थ जरूर साध ..पण कुणाचा आर्थिक आणि भावनेचा गैरफायदा घेऊ नको .. कुणासाठी ही स्वतःला बदलू नको .चांगल्या नवीन गोष्टी सतत शिकत रहा.. पुढचा काळ कमालीचा गुंतागुंतीचा असणार आहे .. अराजकतेचा असणार आहे .. पटकन कशावरचं विश्वास ठेऊ नको.. माणसं ..,काळ ओळखायला शिक.. सतत स्वतःला तयार ठेव. आणि मुख्य म्हणजे आधी स्वतः वर प्रेम कर.. आपल्यात जे न्यून आहे ते स्वीकार त्यावर काम कर.' .'स्वतः वर प्रेम केलस तरच आपण दुसऱ्यावर प्रेम करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं आम्ही नेहमी तुझ्या सोबत आहोत मुली.. कुठल्याही प्रसंगात. दुखल्या खपल्यात , यशात अपयशात .. सुखात दुःखात, मोडून पाडण्यात पुन्हा सावरण्यात आम्ही सतत तुझ्या सोबत राहणार आहोत .. कल्याण मस्तू.'त्यांच्या या पोस्टवर अभिनेत्री सुकन्या मोने यांच्यासह अनेकांनी पौलोमीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. .लाँग डिस्टन्स रिलेशनमध्ये राहूच नका... आजच्या पिढीला मृणाल दुसानिसचा सल्ला; म्हणते- १०- ११ वर्षांपूर्वी...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.