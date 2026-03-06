भारत फायनलमध्ये गेला पण वरुण धवन का चिडला? सोशल मीडियावर Viral Video

VARUN DHAWAN GETS ANGRY AMID FAN CROWD: भारत विरुद्ध इंग्लंड या दोन संघात काल क्रिकेट सामना पार पडला. या विश्वचषक T20 मध्ये सेमी फायनलचा सामना रंगला. यात भारताने इंग्लंडचा दारून पराभव केलाय. शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना उत्कंठावर्धक ठरला. दरम्यान या सामन्यात अनेक दिग्गजापासून बॉलिवूड सेलिब्रिटी आले. परंतु भारत जिंकूनही वरुन धवन चिडलेला पहायला मिळालं. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .T 20 सेमी फायनल पाहण्यासाठी वरुण धवन स्टेडियममध्ये पोहचला होता. त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सगळ्यांच वरुणकडे लक्ष गेलं. दरम्यान सामना संपल्यानंतर जेव्हा वरुन गाडीत बसून घरी जाण्याच्या तयारीत होता. त्यावेळी चाहत्यांच्या घोळक्याने त्याला घेरलं. अनेक चाहते त्यांच्या जवळ येत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याला नीट चालता सुद्धा येत नव्हतं. त्यामुळे वरुणने चिडून एका चाहत्यांच्या फोनवर फटका मारला..सुरक्षा रक्षकांना वरुण चिडल्याचं लक्षात आलं आणि त्यांनी चाहत्यांना बाजुला करत त्याला व्यवस्थित पुढे नेलं. चाहत्यांच्या अचानक आलेल्या घोळक्यानं आणि धक्काबुक्कीमुळे वरुण धवन चांगलाच चिडला होता. सध्या त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांमध्ये सध्या वरुणची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..अनेकांनी कमेंट्स करत वरुण धवनचं वागण्याचं समर्थन केलय. तर अनेकांनी टीका सुद्धा केली आहे. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'ही मस्ती ही राग आहे' असं म्हटलय, तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'ही मस्ती नाहीतर चाहत्यांची बेइजस्ती आहे' तर अनेकांनी लिहलं की, 'हा किती Rude आहे' सध्या सोशल मीडियावर वरुण धवनचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'ही काय कोंबडीची पिसं...' 'येसूबाई' फेम प्राजक्ता गायकवाड नव्या हेअरस्टाइलमुळे ट्रोल; भावाने घेतली बहिणीची बाजू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.