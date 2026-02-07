विभीषणाच्या भूमिकेसाठी विजय सेतुपती?

Entertainment News : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील बहुप्रतिक्षित ‘रामायण’ या भव्यदिव्य चित्रपटाबाबत नवनव्या चर्चा सुरू असतानाच आता आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर येत आहे. रणबीर कपूर आणि यश प्रमुख भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटात अभिनेता विजय सेतुपती सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्याकडे रावणाचा भाऊ आणि धर्माची बाजू घेणाऱ्या विभीषण या व्यक्तिरेखेची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “विजय सेतुपती आणि रामायणच्या निर्मात्यांमध्ये प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. विभीषण हे पात्र कथानकातील अत्यंत महत्त्वाचं आणि निर्णायक स्थान राखणारं असल्यामुळे, ही भूमिका चित्रपटाच्या प्रवाहात मोठी भूमिका बजावणारी ठरणार आहे. मात्र, याबाबत अद्याप निर्मात्यांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. .नितेश तिवारी दिग्दर्शित रामायण हा चित्रपट हिंदू पुराणकथांवर आधारित असून, तो दोन भागांत प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग दिवाळी २०२६ तर दुसरा भाग दिवाळी २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेत दिसणार असून, यश रावण साकारत आहेत. सीतेच्या भूमिकेत साई पल्लवी झळकणार आहेत..याशिवाय सनी देओल, रवी दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंग, अरुण गोविल, कुणाल कपूर यांचाही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये समावेश आहे.."माझ्या पाठीवरून हात फिरवायचे.." जुळून येति फेम अभिनेत्रीला कलाकाराचा चुकीचा स्पर्श ; "मी सगळ्यांसमोर बोलले..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.