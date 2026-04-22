"इतकी मोठी माणसं असूनही त्यांना गर्व नाही" मटका किंग फेम विजयने केलं मराठी सहकलाकारांचं भरभरून कौतुक

Bollywood Entertainment News : नुकतीच प्राईमवर मटका किंग ही वेबसिरीज प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. या वेबसिरीजमध्ये विजय वर्माची मुख्य भूमिका आहे. सैराट फेम दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी दिग्दर्शित केलेली ही हिंदी वेबसिरीज आहे. या वेब सिरीजनिमित्त दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेता विजय वर्माने मराठी कलाकारांचं कौतुक केलं. .विजयने नुकतीच महाराष्ट्र टाईम्सला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने या वेबसिरीजमध्ये काम करण्याचा, नागराज यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाला विजय जाणून घेऊया. .विजय म्हणाला की,"माझा अनुभव अप्रतिम होता. ही टीम म्हणजे एक मोठं कुटूंबच होतं. प्रत्येक कलाकार आपल्या भूमिकेत इतका रमलेला होता की, सेटवर एक वेगळीच ऊर्जा जाणवत होती. सई ताम्हणकर एक उत्कृष्ट आणि गुणी अभिनेत्री आहे."."माझा सहकलाकार सिद्धार्थ जाधव याच्याबरोबर काम करताना मजा आली. त्याचं कॉमिक टायमिंग जबरदस्त तर आहेच, पण तो संवेदनशील अभिनेतासुद्धा आहे. गिरीश कुलकर्णी, भरत जाधव आणि किशोर कदम अशा सगळ्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम करताना खूप शिकायला मिळालं. इतकी मोठी माणसं असून कुणालाही अहंकार नव्हता. सगळे खूप संयमाने काम करत होते. ही गोष्ट प्रेरणादायी होती.".मटका किंग ही वेबसिरीज सध्या अमेझॉन प्राईम या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होते आहे. 17 एप्रिल 2026 ला ही वेबसिरीज रिलीज झाली. विजय वर्माबरोबर कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, गुलशन ग्रोव्हर, अभिषेक बॅनर्जी, सिद्धार्थ जाधव, भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत.