Trailer Out : ‘गुस्ताख इश्क’मधून कवी आणि प्रेमाच्या प्रवासाची कहाणी

"माझा लहेजा काटेरी कॅक्टससारखा, तुझे शब्द रातराणीच्या सुवासासारखे…" या ओळींनी सुरू होणारी कथा आहे 'गुस्ताख इश्क' या आगामी चित्रपटाची, जी एका जुनूनी कवीच्या प्रेमकहाणीला वेगळ्या उंचीवर नेत असल्याचे पाहायला मिळते. प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांनी निर्मिती केलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक कलात्मक आणि भावनिक अनुभव ठरणार असून, या महिन्याच्या अखेरीस तो प्रदर्शित होणार आहे. .अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'गुस्ताख इश्क'च्या ट्रेलरने सिनेरसिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. सुमारे दोन मिनिटांच्या या ट्रेलरची सुरुवात होते कवितेचा दीवाना नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रेहमान (विजय वर्मा) याच्यापासून. कवी होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो दिल्लीला येतो आणि आपल्या गुरूंकडून (नसीरुद्दीन शाह) कवितेची कला शिकण्याचा प्रयत्न करतो. पण याच प्रवासात त्याच्या आयुष्यात येते गुरूंची कन्या (फातिमा सना शेख), जिला पाहताच त्याचं मन हरपून बसतं..चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन विभू पुरी यांनी केलं आहे, तर संगीताची जबाबदारी विशाल भारद्वाज यांनी सांभाळली असून, गीते गुलजार यांनी लिहिली आहेत. 'गुस्ताख इश्क'मध्ये नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख आणि शारिब हाश्मी यांच्या भूमिका पाहायला मिळतील. .२८ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट आधुनिक काळातली एक जुनी, शुद्ध प्रेमकहाणी मांडणार आहे. जिथे कविता आणि भावना एकत्र येऊन प्रेमाचं सौंदर्य नव्यानं उमलतं..