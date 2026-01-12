Premier

बिग बॉस सीजन 3 विजेत्या विशाल निकमने शेअर केले खऱ्या सौंदर्यासोबत फोटो ! 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट

Vishal Nikam Introduce His Real Life Soundarya : अभिनेता विशाल निकम लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. सोशल मीडियावर त्याने त्याच्या होणाऱ्या पत्नीसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घ्या.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत गेल्या काही महिन्यांपासून लगीनघाई सुरु झाली आहे. डिसेंबर 2025 ला अनेक सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. तर अभिनेता शिव ठाकरेनेही मुंडावळ्या बांधलेला फोटो शेअर करत लग्न झाल्याचे संकेत दिले आहेत. बिग बॉस मराठी सीजन 2 विजेत्या स्पर्धकाच्या घोषणेनंतर आता आणखी एका बिग बॉस विजेत्याने लग्नाचे संकेत दिले आहेत.

