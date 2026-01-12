बिग बॉस सीजन 3 विजेत्या विशाल निकमने शेअर केले खऱ्या सौंदर्यासोबत फोटो ! 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीत गेल्या काही महिन्यांपासून लगीनघाई सुरु झाली आहे. डिसेंबर 2025 ला अनेक सेलिब्रिटी जोड्या लग्नबंधनात अडकल्या. तर अभिनेता शिव ठाकरेनेही मुंडावळ्या बांधलेला फोटो शेअर करत लग्न झाल्याचे संकेत दिले आहेत. बिग बॉस मराठी सीजन 2 विजेत्या स्पर्धकाच्या घोषणेनंतर आता आणखी एका बिग बॉस विजेत्याने लग्नाचे संकेत दिले आहेत. .काही दिवसांपूर्वी गायत्री दातार, रेवती लेले या अभिनेत्रींनीही त्यांचे रिलेशनशिप स्टेटस जाहीर केले. तर शिवच्या लग्नाच्या बातमीने अनेकांना धक्का बसला. त्यातच विशालने आता त्याच्या सौंदर्याबरोबरचे फोटो शेअर करत रिलेशनशिप जाहीर केलं. .नुकतंच अभिनेता विशाल निकमने एक फोटोशूट शेअर केलं. ज्यात तो एका साडी नेसलेल्या तरुणीबरोबर दिसत आहे पण ती कॅमेऱ्यासमोर पाठमोरी उभी आहे. त्याने या फोटोला "माझी सौंदर्या.." असं कॅप्शन दिलं आहे. .सोशल मीडियावर हे फोटो अल्पावधीत व्हायरल झाले. अनेकांनी विशालच्या सौंदर्याला एका झटक्यात ओळखलं. ही सौंदर्या म्हणजे दुसरी-तिसरी कुणी नसून अभिनेत्री अक्षया हिंदळकर आहे. अनेकांनी कमेंट करत अक्षयाची ओळख पटवली आहे. .गेला काही काळ विशाल आणि अक्षया एकमेकांना डेट करत आहेत. सोशल मीडियावर ते फोटो शेअर करतात पण अजून त्यांनी उघडपणे त्यांच्या प्रेमाची कबुली दिली नाहीये. आता हे दोघं कधी लग्न करणार अशा चर्चा त्यांच्या चाहत्यांमध्ये रंगल्या आहेत. .Bigg Boss Marathi 6 Update : 'चुकीचं कास्टिंग' ते 'रील स्टार्सची भरती'; यंदाच्या सिझनवर प्रेक्षक व्यक्त !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.