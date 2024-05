Aditi Dravid : "शूटिंग वाढलं, सेट रिकामा आणि..."; त्या क्षणी अदितीने घेतला मुंबईत घर घेण्याचा निर्णय

अदितीची पोस्ट

सोशल मीडियावर अदितीने एक पोस्ट शेअर केलीये. त्यात ती म्हणते,"२०१५ ला पहिल्यांदा मुंबईत आले होते. त्यानंतर अनेक घरं बदलली. रेंट नी,रुम वर ,शेयरिंग मधे,roommates सोबत,सर्व काही! चांगले वाईट अनुभव घेत अभिनयचा प्रवास चालू होता! २०१९ मधे एक शॉर्टफिल्म शूट करत होते. Covid चा काळ असल्याने तेव्हा रेंट च घर सोडलं होतं. एका दिवसात शूट संपणं अपेक्षित होतं म्हणून कुठेही सोय बघून ठेवली नव्हती. पॅकप होताना समजलं की अजून एक दिवस शूट वाढलं आहे! अणि कोणतीही alternative सोय करायचा आत दिग्दर्शक "PACKUP” म्हणले अणि एका क्षणात १०० लोकांनी गजबजलेला set, पूर्ण रिकामा झाला! बरीच रात्र झाली होती,काय करावं काही सुचेना! मला ऐनवेळी तिथे रेवती लिमये भेटली आणि अडचण कळताचक्षणी ती मला तिचा घरी घेऊन गेली! सौमित्र, रेवती I will forever be grateful to you guys!

पण ती पूर्ण रात्र झोप लागली नाही. विचार करत राहिले आणि स्वतःच घर घ्यायचं हे त्याच रात्री ठरवलं! त्यानंतर ४ वर्ष गेली,कष्ट आणि आई वडिलांच्या आशीर्वादानी आज Finally हे धडतयं! Still can’t believe it’s true! Thankful for everyone who stood by me in this journey! रुपाली निंबाळकर, अभिराज निंबाळकर, स्वप्ना, ओंकार आणि गायत्री तुम्हाला विशेष thankyou!

खरं म्हणतात, मुंबई सपनों का शेहेर हैं! And iam Falling in love with her all over again!"