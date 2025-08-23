ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा आणि सुरुची बनल्या बिझनेस वुमन ! नव्या व्यवसायाचं नावही आहे खास

मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा तावडे आणि सुरुची आडारकर यांनी एकत्र येऊन साड्यांचा नवा ब्रँड सुरू केला आहे.त्यांनी 2 ऑगस्टला सोशल मीडियावर लाईव्ह येऊन या ब्रँडची घोषणा केली.या ब्रँडअंतर्गत विविध प्रकारच्या साड्या विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत..Marathi Entertainment News : सध्या अनेक मराठी अभिनेत्री अभिनयाबरोबरच व्यवसाय क्षेत्रातही स्वतःच नशीब आजमावत आहेत. अक्षया देवधर, प्रिया बापट पाठोपाठ आता आणखी तीन अभिनेत्री साड्यांचा व्यवसाय सुरु करत आहेत. या अभिनेत्री आहेत ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा तावडे आणि सुरुची आडारकर. जाणून घेऊया त्यांच्या नव्या ब्रॅण्डविषयी. .दोन दिवसांपूर्वी ऐश्वर्या, तितिक्षा आणि सुरुची यांनी काही इमेज शेअर केले होते आणि त्याला लवकरच असं कॅप्शन दिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी काल २ २ ऑगस्टला सोशल मीडियावर लाईव्ह येत त्यांनी त्यांच्या नव्या ब्रँडची घोषणा केली. हा ब्रँड साड्यांचा असून विविध प्रकारच्या साड्या त्या या माध्यमातून विक्रीस उपलब्ध करणार आहेत. .बाय तस्वी असं त्यांच्या ब्रँडचं नाव आहे, तस्वी हे नाव त्या तिघींच्या नावाच्या आद्याक्षरांवरून ठेवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर काल तिघी लाईव्ह आल्या आणि त्यांनी या त्यांच्या नव्या व्यवसायाची घोषणा केली. थ्रेड अँड ठुमका असं त्यांच्या सोशल मीडिया हॅन्डलचं नाव आहे. त्यांच्या साड्यांची खासियत म्हणजे या सगळ्या साड्या कॉटनच्या असून प्रत्येक साडीला तिच्या रंगावरून मराठी नाव देण्यात आली आहे. .या तिघींनी ब्रँडची घोषणा करताच अनेकांनी कमेंट करत तिघींचं अभिनंदन केलं. मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक सेलिब्रिटी कलाकारांनी या तिघींचं नव्या सुरुवातीसाठी अभिनंदन केलं. सोशल मीडियावर सध्या या ब्रँडची चर्चा सुरु आहे. .सुरुची, ऐश्वर्या आणि तितिक्षा या तिघींनी एकत्र सातव्या मुलीची सातवी मुलगी या झी मराठीवरील मालिकेत काम केलं होतं. त्यांची ही मालिका खूप गाजली होती. या मालिकेच्या सेटवरच तिघींची मैत्री झाली. या मैत्रीचंच रूपांतर त्यांनी व्यवसायात केलं आहे. .FAQs : Q1. कोणत्या तीन मराठी अभिनेत्रीनी साड्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे?👉 ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा तावडे आणि सुरुची आडारकर.Q2. त्यांनी त्यांच्या ब्रँडची घोषणा कधी केली?👉 2 ऑगस्टला सोशल मीडियावर लाईव्ह येऊन.Q3. या अभिनेत्री कोणत्या क्षेत्रातून प्रसिद्ध आहेत?👉 मराठी मालिकांमधून व सिनेमांमधून.Q4. त्यांच्या नव्या ब्रँडअंतर्गत काय उपलब्ध होणार आहे?👉 विविध प्रकारच्या साड्या.Q5. याआधी कोणत्या अभिनेत्री व्यवसाय क्षेत्रात उतरल्या होत्या?👉 अक्षया देवधर आणि प्रिया बापट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.