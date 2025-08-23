Premier

ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा आणि सुरुची बनल्या बिझनेस वुमन ! नव्या व्यवसायाचं नावही आहे खास

Aishwarya Narkar With Her Friends Started New Business : अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी त्यांच्या दोन मैत्रिणी तितिक्षा आणि सुरुची आडारकरसोबत नव्या व्यवसायाची सुरुवात केली. जाणून घ्या.
Aishwarya Narkar With Her Friends Started New Business
Aishwarya Narkar With Her Friends Started New Business
  1. मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा तावडे आणि सुरुची आडारकर यांनी एकत्र येऊन साड्यांचा नवा ब्रँड सुरू केला आहे.

  2. त्यांनी 2 ऑगस्टला सोशल मीडियावर लाईव्ह येऊन या ब्रँडची घोषणा केली.

  3. या ब्रँडअंतर्गत विविध प्रकारच्या साड्या विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

