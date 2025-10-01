‘सैयारा’नंतर अनीत पड्डा भयपटात झळकणार?

Bollywood News : दिग्दर्शक मोहित सूरींच्या ‘सैयारा’ या चित्रपटामुळे रातोरात प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री अनीत पड्डा पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर परतण्याच्या तयारीत आहे. तिचा पुढील प्रकल्प हा कोर्टरूम ड्रामा असणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर आणखी एका मोठ्या निर्मिती संस्थेच्या चित्रपटात ती झळकणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत..काही दिवसांपूर्वीच अफवा पसरली होती की अनीत ‘स्त्री’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या पुढील सिनेमात झळकणार आहे. मात्र, त्यावेळी मॅडॉक फिल्म्सने कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता, या बातम्यांना फक्त अफवा म्हणून स्पष्ट केले होते. आता मात्र या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे. .अलीकडेच अनीत पड्डा मॅडॉक फिल्म्सच्या कार्यालयाबाहेर दिसली. याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर तिचा फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये तिच्या हॉरर-कॉमेडी प्रकल्पात काम करण्याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. .‘स्त्री २’ नंतर मॅडॉककडून ‘थामा’ हा चित्रपट या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे. त्यानंतर येणाऱ्या ‘शक्ती शालिनी’ या प्रकल्पात अनीतला प्रमुख भूमिकेसाठी निवडण्यात येत असल्याची चर्चा रंगते आहे. सुरुवातीला या भूमिकेसाठी कियारा अडवाणीचे नाव पुढे आले होते. .मात्र, तिच्या मातृत्व रजेच्या पार्श्वभूमीवर आता अनीत पड्डाचे नाव पुढे येत आहे. अनीत किंवा मॅडॉक फिल्म्स यांच्याकडून या विषयावर अजून अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी प्रेक्षकांमध्ये मात्र उत्सुकतेचं वातावरण आहे. आता हॉरर-कॉमेडी सारख्या वेगळ्या जॉनरमध्ये अनीत पड्डा प्रेक्षकांना दिसते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिकृत घोषणेअभावी चर्चा सुरू असल्या तरी तिच्या चाहत्यांसाठी हा आनंदाचा क्षण ठरतोय.. किशोर कुमार यांची होणाऱ्या सुनेकडूनच झालेली मोठी फसवणूक; पत्रिका छापल्या आणि लग्नाच्या आधी समजलं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.