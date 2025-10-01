Premier

‘सैयारा’नंतर अनीत पड्डा भयपटात झळकणार?

Aneet Padda Upcoming Horror Movie : सैय्यारा फेम अभिनेत्री अनित पड्डाला भयपट ऑफर होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
‘सैयारा’नंतर अनीत पड्डा भयपटात झळकणार?
Bollywood News : दिग्दर्शक मोहित सूरींच्या ‘सैयारा’ या चित्रपटामुळे रातोरात प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री अनीत पड्डा पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर परतण्याच्या तयारीत आहे. तिचा पुढील प्रकल्प हा कोर्टरूम ड्रामा असणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचबरोबर आणखी एका मोठ्या निर्मिती संस्थेच्या चित्रपटात ती झळकणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.

