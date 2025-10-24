दिवाळीच्या मुहूर्तावर अभिनेत्री अनुजा साठेने मुंबईत घेतलं नवं घर ! शेअर केली नव्या घराची झलक

Entertainment News : दिवाळी म्हटलं की नव्या सुरुवातींचा, आनंदाचा आणि समृद्धीचा सण. प्रत्येक जण या सणानिमित्त काहीतरी नवीन विकत घेऊन उत्साह साजरा करत असतो. कोणी नवीन वाहन, तर कोणी आपलं स्वप्नवत घर घेतं. अशाच शुभ मुहूर्तावर मराठीतील लोकप्रिय अभिनेत्री अनुजा साठे हिने तिच्या आयुष्यातील एक खास स्वप्न साकार केलं आहे. .अनुजाने मुंबईत स्वतःचं नवीन घर खरेदी केलं असून, या आनंदाच्या क्षणांची झलक तिनं सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असलेली अनुजा आपल्या चाहत्यांशी सतत संवाद साधत असते. नुकत्याच शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये तिनं नवीन घरातील गृहप्रवेश सोहळ्याचे काही खास फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट केले आहेत. .त्यासोबतच “ऑक्टोबर आता चांगला वाटतोय, शुभ दीपावली!” अशी कॅप्शन देत तिनं आपल्या चाहत्यांना दिवाळीचा आणि नव्या घराचा आनंद एकत्रितरीत्या सांगितला आहे. अनुजाचं हे आलिशान घर मुंबईतील उंच इमारतीच्या १४व्या मजल्यावर आहे. तिच्या या आनंददायी क्षणानंतर सोशल मीडियावर कलाकार आणि चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. .अभिनेत्री मयुरी देशमुख, तेजस बर्वे यांसारख्या सहकाऱ्यांनी तिचं अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनुजा साठे ही मराठी तसेच हिंदी मनोरंजन क्षेत्रातील एक बहुआयामी अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. ‘लगोरी’, ‘एक थी बेगम’, ‘पेशवा बाजीराव’ या मालिकांपासून ते ‘परमाणु – द स्टोरी ऑफ पोखरण’ सारख्या चित्रपटांपर्यंत, तिनं विविध माध्यमांतून प्रभावी भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. .दिवाळीच्या मंगल सणावर आयुष्यातील एक मोठं स्वप्न पूर्ण करत अनुजा साठे हिनं चाहत्यांच्या आनंदात भर घातली आहे. आता तिच्या या नव्या प्रवासाला शुभेच्छा देत, प्रेक्षक तिच्या आगामी प्रकल्पांकडेही उत्सुकतेनं पाहात आहेत..23 व्या वर्षी प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं गंभीर आजारामुळे निधन; सिनेविश्वावर शोककळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.