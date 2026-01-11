Premier

द कपिल शर्मा शो फेम अभिनेत्रीला झालाय असाध्य आजार; मुलाने व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती

Archana Puran Singh Battling With Rare Disease : द कपिल शर्मा शोमुळे चर्चेत आलेल्या अभिनेत्री अर्चना पुरण सिंग यांना एका दुर्मिळ आजाराने ग्रासलं आहे. त्यांच्या मुलाने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती शेअर केली.
Archana Puran Singh Battling With Rare Disease

Archana Puran Singh Battling With Rare Disease

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : द कपिल शर्मा शो मधून प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या अभिनेत्री अर्चना पुरण सिंग सध्या अत्यंत कठीण काळातून जात आहे. त्यांना एका दुर्मिळ आजाराने ग्रासलं आहे. त्यांच्या मुलाने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत ही माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
archana puran singh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com