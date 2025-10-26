Premier

14 वर्षांनी झाली स्वप्नपूर्ती ! देवयानी फेम अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं पहिलं घर; पहा खास Photos

Marathi Actress Bought New Home : देवयानी फेम मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत तिचं स्वतःचं नवीन घर घेतलं. सोशल मीडियावर तिने तिच्या नव्या घराचे फोटो शेअर करत तिच्या भावना व्यक्त केल्या.
Marathi Entertainment News : यंदाच्या दिवाळीचा मुहूर्त साधत अनेक मराठी कलाकारांनी नव्या वस्तूंची खरेदी केली. काहींनी नव्या गाड्या घेतल्या तर काहींनी नव्या घरात गृहप्रवेश केला. देवयानी मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या मराठी अभिनेत्रीनेही नुकतंच मुंबईत नवीन घर घेतलं.

