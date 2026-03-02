Premier

"कसलाही त्रास न देता अचानक गेली" तुझ्या सोबतीने फेम अभिनेत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पोस्टमधून झाली व्यक्त

Nasheebwan Fame Actress Lost Her Mother In Law : सध्या स्टार प्रवाहवरील तुझ्या सोबतीने मालिकेमुळे चर्चेत आलेल्या अभिनेत्रीच्या सासूबाईंचं निधन झालं. सोशल मीडियावर तिने पोस्ट शेअर करत तिच्या भावना व्यक्त केल्या.
Nasheebwan Fame Actress Lost Her Mother In Law

Nasheebwan Fame Actress Lost Her Mother In Law

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीच्या वडिलांचं काल निधन झालं. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ही बातमी ताजी असतानाच एका मराठी अभिनेत्रीवरही दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तुझ्या सोबतीने मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्रीच्या सासूबाईंचं काही दिवसांपूर्वी निधन झालं. सोशल मीडियावर तिने सासूबाईंच्या आठवणीत भावूक पोस्ट शेअर केली.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.