"कसलाही त्रास न देता अचानक गेली" तुझ्या सोबतीने फेम अभिनेत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; पोस्टमधून झाली व्यक्त

Marathi Entertainment News : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीच्या वडिलांचं काल निधन झालं. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ही बातमी ताजी असतानाच एका मराठी अभिनेत्रीवरही दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तुझ्या सोबतीने मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्रीच्या सासूबाईंचं काही दिवसांपूर्वी निधन झालं. सोशल मीडियावर तिने सासूबाईंच्या आठवणीत भावूक पोस्ट शेअर केली. .ही अभिनेत्री आहे भक्ती रत्नपारखी. स्टार प्रवाहवर नुकत्याच सुरु झालेल्या तुझ्या सोबतीने मालिकेत ती महत्त्वाची भूमिका साकरतेय . काही दिवसांपूर्वी भक्तीच्या सासूबाईंचं अचानक निधन झालं. .सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून भक्तीने भावनांना वाट मोकळी करून दिली. "आई तु आहेस माझ्या सोबत.... तुझा हा हसरा चेहराच सगळ्यांच्या लक्षात राहील..22 फेब्रुवारी 2026 ला आई ला देवाज्ञा झाली.तिचं आवडीच स्वयंपाकाच काम करत असताना घरी आलेल्या पाहुण्यांच स्वागत करुन..हसत हसत कोणाला कसलाही त्रास न देता अचानक गेली. अजून ही खरं वाटत नाही आहे मला..माझे आई बाबा दोघेही असेच गेले... अचानकखुप वाईट वाटत आहे..पण ते दोघंही आहेत माझ्याबरोबर ".भक्तीच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत तिच्या सासूबाईंना श्रद्धांजली वाहिली आणि अभिनेत्रीचं सांत्वन केलं. अनेकांनी तिला यातून तिने लवकरात लवकर सावरायला हवं अशी प्रार्थनाही केली. .भक्ती मराठी मालिकांबरोबर नाटकांमध्येही सक्रिय आहे. सुख म्हणजे नक्की काय असतं मालिकेतील तिची भूमिकाही खूप गाजली. ती अभिनेता निखिल रत्नपारखीची पत्नी आहे.