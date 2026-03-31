ही होती पहिला किसिंग सीन देणारी भारतीय अभिनेत्री; दिग्दर्शक नवऱ्याला फसवून सिनेमाच्या हिरोसोबत गेली पळून

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आता बोल्ड सीन किंवा किसिंग सीन नवीन राहिले नाहीयेत. पण एक काळ असा होता जेव्हा स्त्रियांना सिनेमात अभिनय करण्यासही बंदी होती. स्त्रियांनी छोटे कपडे घालणे हे समाजमान्यतेविरुद्ध होते. अशा वेळी एका अभिनेत्रीने चक्क ऑनस्क्रीन बोल्ड सीन दिला होता. या अभिनेत्रीला भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिली बोल्ड महिला म्हणून संबोधलं गेलं. ही अभिनेत्री आहे देविका राणी. .देविका राणी या दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळवणाऱ्या पहिल्या महिला अभिनेत्री होत्या. त्यांनी फक्त दहा वर्षं सिनेमांमध्ये काम केलं पण त्यातही त्यांनी साकारलेल्या भूमिका अविस्मरणीय ठरल्या. त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं. .पण देविका राणी यांचं वैयक्तिक आयुष्य अतिशय गुंतागुंतीचं होतं. विवाहित असूनही त्या त्यांच्या सिनेमातील हिरोच्या प्रेमात पडल्या. त्याच्याबरोबर त्या पळून गेल्या. पुढे त्याचाच पाकिस्तानात गूढ मृत्यू झाला. .देविका राणी आणि हिमांशू यांची भेट 1928 मध्ये झाली. हिमांशू राय हे दिग्दर्शक आणि अभिनेते होते. या दोघांनी पुढे लग्न केलं. देविका राणी हिमांशू यांच्या सिनेमासाठी वेशभूषा आणि कला दिग्दर्शनाचं कामही पाहू लागल्या. .लग्नानंतर हिमांशू आणि देविका राणी बर्लिनमध्ये राहायला गेले. जेव्हा ते भारतात परत आले तेव्हा त्यांनी कर्मा सिनेमाची निर्मिती केली. या सिनेमात देविका नायिका तर हिमांशू नायक होते. या सिनेमात या दोघांवर एक लिपलॉक सीन चित्रित करण्यात आला होता. यामुळे त्यावेळी खूप मोठा वाद निर्माण झाला. पण याच सीनमुळे देविका राणी यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीची पहिली महिला (First Lady Of Indian Cinema) हा किताब मिळाला. .त्यानंतर हिमांशू यांनी जीवन नैय्या सिनेमाची निर्मिती केली. या सिनेमात देविका राणी यांच्याबरोबर नजम -उल- हसन यांची मुख्य भूमिका होती. सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान हे दोघं एकमेकांच्या प्रेमात पडले. देविका यांच्या पतीला ही गोष्ट समजताच ते इतके चिडले की त्यांनी सिनेमाचं शुटिंगच बंद केलं. यामुळे देविका आणि नजममध्ये दुरावा येईल असं त्यांना वाटलं होतं पण नेमकं उलटं घडलं. .देविका आणि नजम-उल-हसन पळून गेले. ते कुठे गेले याची कुणालाच कल्पना नव्हती. सिनेमा थांबल्यामुळे हिमांशू राय यांना आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं. त्यातच पत्नी पळून गेल्यामुळे समाजात बदनामी झाली ती वेगळी. .शेवटी हिमांशू यांनी देविका यांचा शोध घेण्यासाठी त्यांचा विश्वासू सहकारी शशधर मुखर्जीला पाठ्वले. शशधर यांना देविका आणि नजम कोलकतामध्ये राहत असल्याची माहिती मिळाली. ते तिथे गेले. त्यांनी खूप प्रयत्न करून देविकाचं मन वळवलं. देविका या त्यांना भाऊ मानत असल्यामुळे त्या कशाबशा परत येण्यासाठी तयार झाल्या. .देविका यांनी परत येताच हिमांशू यांच्यासमोर अनेक अटी ठेवल्या. कामासाठीच मानधन आणि घराचा सर्व खर्च हिमांशू यांनी उचलावा अशा या अटी होत्या. ज्या त्यांनी मान्य केल्या. हिमांशू यांनी जीवन नैया सिनेमाचं शूटिंग पुन्हा सुरु केलं. यावेळी नायक म्हणून अशोक कुमार याना घेतलं. तर नजम उल हसन यांना बॉम्बे टॉकीज आणि इतर सिनेमांमधूनही काढलं. यामुळे त्यांच्या करिअरला उतरती कळा लागली. .1947 मध्ये फाळणी झाल्यावर नजम उल हसन पाकिस्तानात गेले. तिथेही त्यांनी सिनेमात काम केलं पण त्यांना नायकाच्या भूमिका मिळाल्या नाहीत. अचानक एके दिवशी त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. तर इकडे 1949 मध्ये हिमांशू राय यांचं निधन झालं. त्यानंतर देविका राणी यांनी शशधर मुखर्जी यांच्या साहाय्याने बॉम्बे टॉकीज निर्मिती संस्थेची जबाबदारी उचलली. त्यांनी अनेक सिनेमाची निर्मिती त्यानंतर केली.