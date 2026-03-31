"काम करणारे लोक भिकारी नाहीत.." मानधन बुडवणाऱ्या निर्मात्यांवर संतापली निळू फुलेंची लेक

Marathi Entertainment News : काम करूनही कलाकारांना पैसे न मिळण्याच्या घटना सध्या मराठी सिनेविश्वात सतत घडताना दिसत आहेत. अनेक कलाकार याविषयी उघड बोलताना दिसतात. नुकतंच ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते निळू फुले यांची लेक आणि अभिनेत्री गार्गी फुलेने यांनीही या संदर्भात सोशल मीडियावर संतप्त पोस्ट शेअर केली. .गार्गी यांनी फेसबुकवर पोस्ट शेअर करत पैसे बुडवणाऱ्या निर्मात्यांवर संताप व्यक्त केला. त्यांनी ही पोस्ट तिच्या ज्या मित्र-मैत्रिणींचे पैसे अडकले आहेत त्यांच्या मदतीसाठी केली असल्याचं स्पष्ट केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .गार्गी यांची पोस्ट "जगाला उपदेश देत जे फ़िरत असतात की धंदा कसा करावा.... फिल्म मध्ये कसा पैसा आहे... पैसा नाही.... आणि काय केलं की फिल्म चालू शकेल विशेषतः मराठी.... त्यांनी आधी केलेल्या कामांचे पैसे द्यावेत लोकांना.... काम करणारी लोकं भिकारी नाहीत.... मेहनत करतात आणि त्याचा मोबदला असतो जो आधीच ठरलेला असतो.... ही आत्ता नुसती post टाकते आहे... या पुढे नावांसकट list टाकेनता. क. माझे कुठलेही पैसे बुडले नाहीत... पण माझ्या प्रियजनांचे अजून दिले नाहीत.... तेंव्हा कृपया मला फोन करून विचारू नये काय झालं म्हणून".गार्गी यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करत अशा निर्मात्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या आधीही शशांक केतकरने याबाबत आवाज उठवला होता. तर बऱ्याच कलाकारांनीही या संदर्भात पोस्ट केली आहे. .गार्गी सध्या स्टार प्रवाहवरील सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले या मालिकेत काम करत आहेत. याशिवाय त्यांनी तुला पाहते रे, राजा रानीची गं जोडी, इंद्रायणी या मालिकांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. याशिवाय मसालामी हवहवाई , कढीपत्ता या सिनेमांमध्येही त्यांनी काम केलं आहे.