गायत्रीच्या केळवणाची बातचं न्यारी! फिश फ्राय, मोदक, पुरणपोळी आणि बरंच काही, Video शेअर करत म्हणाली...

ACTRESS GAYATRI DATAR ENJOYS SPECIAL KELVAN: मराठी कलाविश्वातील अनेक सेलिब्रिटींनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. अशातच आता प्रसिद्ध अभिनेत्री गायत्री दातार लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. गायत्री 'तुला पाहते रे' या मालिकेतून घराघरात पोहचली होती. काही दिवसापूर्वी तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लग्न करणार असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांनी दिली आहे. .गायत्रीनं नवऱ्यासोबतचे फोटो पोस्ट करत प्रेमाची कबुली सुद्धा दिली होती. तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं नाव श्रीकांत चवरे आहे. दरम्यान अशातच तिचा केळवणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. गायत्री सिरियल किलर या नाटकामध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारत आहे. दरम्यान याच नाटकाच्या टीमनं गायत्रीचं थाटात केळवण केलय. यानिमित्त अभिनेत्रीनं खास व्हिडिओ सुद्धा शेअर केलाय. .गायत्रीनं व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आयुष्यातील बेस्ट माणसांकडून बेस्ट केळवण. आयुष्यात खुप कमी लोकं आपल्याला आपलंसं करुन घेतात. सिरियल किलरचे निर्माते, दिग्दर्शन, भाऊ कदम, गौरी, तेजस या सगळ्यांना खुप थॅक्यू. केदार देसाई सरांच्या कुटुंबाचे सुद्धा आभार. माझ्या केळवणाची खुप छान व्यवस्था केली होती.'.केळवणामध्ये पुरणपोळी, मोदकासह फिश फ्राय, घावणे, कोलंबी फ्राय, माशाचं सार, भात असा खास मेनू बनवला होता. दरम्यान नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत गायत्रीचं कौतूक केलय. गायत्री आणि तिच्या नवऱ्याची ओळख एका डेटिंग अॅपवर झाली होती. हळूहळू दोघांमध्ये मैत्री झाली, त्यानंतर मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. परंतु अजूनही गायत्रीनं लग्नाची तारीख चाहत्यांसोबत शेअर केली नाही.