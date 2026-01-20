"आईच्या दुसऱ्या लग्नामुळे सावत्र भावंडं मिळाली पण.." गिरीजा ओकने उलगडलं भावा-बहिणीबरोबरच तिचं नातं

Marathi Entertainment News : सध्या नॅशनल क्रश ठरलेली अभिनेत्री गिरीजा ओक सतत काही ना काही कारणामुळे चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या अनेक मुलाखती गाजत आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या सावत्र भावंडाविषयी असलेल्या बॉण्डविषयी सांगितलं. .गिरिजाने नुकतीच एका चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या आईचा दुसरा विवाह, सावत्र वडील आणि भावंडांचं तिच्या आयुष्यातील स्थान यावर भाष्य केलं. गिरीजाला मेहुल आणि चित्रा ही दोन भावंडं आहेत. त्यांच्याबरोबरचा तिचा बॉण्ड कसा आहे जाणून घेऊया. .ती म्हणाली की,"आईच्या दुसऱ्या लग्नानंतर मला सावत्र भावंडं मेहुल आणि चैताली मिळाले. पण आमच्यावर बहीण भाऊ होण्याचा दबाव कधीच नव्हता. आम्ही एकमेकांना वेळ दिला आणि हे नातं अगदी सहज नैसर्गिकरित्या मैत्रीत बदलत गेलं."."आज आम्ही इतके जवळ आहोत की, मुद्दाम सावत्र शब्दाचे जोक्स करून लोकांची गंमत बघतो. रक्ताचे नसलो तरी मनाचे बंध मात्र आता सख्ख्यांपेक्षाही घट्ट झाले आहेत. "."आज परिस्थिती अशी आहे की, आम्ही तिघंही एकमेकांचे बेस्ट फ्रेंड्स आहोत. विशेष म्हणजे, ज्या 'सावत्र' शब्दाची लोकांना भीती वाटते किंवा जो शब्द उच्चारताना लोक कचरतात, त्याच शब्दावर आता आम्ही भावंडं जोक्स करतो. बाहेर कोणी विचारलं "ही तुमची सख्खी बहीण आहे का?", तर मी मुद्दाम डोळे मोठे करून हळू आवाजात सांगते , "नाही हो, सावत्र आहे!" आणि लोकांचे बदललेले, घाबरलेले चेहरे बघून आम्हाला खूप मज्जा येते. आता आमच्यात इतका मोकळेपणा आला आहे की 'सावत्र' हा शब्द त्यांना वेगळा करू शकत नाही." असं ती पुढे म्हणाली..Bigg Boss Marathi 6 Video : सागरने केली रुचिता-अनुश्रीची कानउघाडणी तर तन्वीने केली विशालची पोलखोल ! घरात नवे ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.