'अरे ही तर खडूस म्हातारी' जया बच्चन यांना नक्की काय झालंय? पापारझींवर पुन्हा भडकल्या, म्हणाल्या...'तोंड बंद ठेवा आणि...'

Bollywood Viral Video: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन या नेहमीच चर्चेत असतात. सोशल मीडियावर त्यांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. अनेक वेळा त्या पापाराझींवर चिडलेल्या सुद्धा पहायला मिळतात. त्यामुळे त्यांना ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागतो. अशातच आता सोशल मीडियावर जया बच्चन यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी पुन्हा जया बच्चन यांना ट्रोल केलय. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये जया बच्चन एका कार्यक्रमातून बाहेर पडताना दिसून येताय. यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर मास्क होता. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी त्या प्रवेश करणारच तेवढ्यात फोटोग्राफर्संनी त्यांना घेरलं. तसंच ते फोटो काढण्यासाठी गोंधळ करु लागले. हे पाहून जया बच्चन यांचा राग अनावर झाला. .सततच्या आजावामुळे त्या पापाराझींवर भडकल्या. जया बच्चन एका ठिकाणी थांबल्या आणि पापाराझींकडे रागाने एकटक बघत राहिल्या. तसंच त्यांच्याकडे पाहत म्हणाल्या...'बस्स झालं. बाजुला व्हा! त्यानंतर पुन्हा त्या चिडल्या आणि म्हणाल्या... तोंड बंद ठेवा, फोटो काढा, फालतूपणा करु ना.. पर्सनल कमेंट करत राहतात.' असं म्हणत त्या पापाराझीवर भडकताना दिसल्या..त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली. अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत त्यांना प्रचंड ट्रोल केलय. एका नेटकऱ्यांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'अरे ही तर खडूस म्हातारी नेहमी चिडत राहते' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटलं की, 'ह्यांचे फोटोच घेणं बंद करा' अशा अनेक कमेट्स येताना पहायला मिळत होत्या. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .'आता गुवाहाटी फाइल्स...' मंगेश देसाई यांचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाले...'आता धर्मवीर 3 नाहीतर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.