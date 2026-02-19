Premier

एका लग्नाची पुढची गोष्ट नाटकाला कविता मेढेकरांनी दिलेला नकार ! "माझा रोलच नसेल.."

Kavita Medhekar Rejected Eka Lagnachi Pudhachi Goshta Natak : अभिनेत्री कविता मेढेकर यांनी एका लग्नाची पुढची गोष्ट नाटकात काम करण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता. काय होतं कारण जाणून घेऊया.
Kavita Medhekar Rejected Eka Lagnachi Pudhachi Goshta Natak

Kavita Medhekar Rejected Eka Lagnachi Pudhachi Goshta Natak

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एक उत्तम अभिनेत्री म्हणजे कविता मेढेकर. मराठी मालिका, सिनेमा आणि नाटक या तिन्ही माध्यमांमध्ये काम करत कविता यांनी स्वतःची वेगळी ओळख बनवली. एका लग्नाची गोष्ट सारखं नाटक असो किंवा चार दिवस सासूचे सारखी मालिका कविता यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. त्यांचं एका लग्नाची पुढची गोष्ट हे नाटक गाजलं पण तुम्हाला माहितीये का या नाटकाला सुरुवातीला त्यांनी नकार दिला होता.

Loading content, please wait...
drama
marathi
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.