"टॉयलेट स्वच्छ नाही, मेकअपरूममध्ये.." मराठी अभिनेत्रीचा नाट्यगृहांबाबत खुलासा "बऱ्याचदा आम्ही.."

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेत्री कविता मेढेकर यांनी महाराष्ट्रातील नाट्यगृहाच्या दुरावस्थेवर भाष्य केलं. गेली अनेक वर्षं बरेच मराठी कलाकार यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. प्रयोग करताना येणाऱ्या अडचणींवर कविता यांनी भाष्य करत खंत व्यक्त केली. .कविता यांनी नुकतीच कॅच अप चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी कलाकारांना करावा लागणारा स्ट्रगल सांगताना नाट्यगृहाच्या दुरावस्थेवर, कलाकारांना आलेल्या अनुभवावर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .कविता यांनी सांगितलं की, "लोकांच्या या क्षेत्राविषयी काहीतरी चुकीच्या कल्पना आहेत असं मला वाटत. खूप ग्लॅमर वाटतं त्यांना नाटकात काम करणं. या दौरे करा. म्हणजे कधीकधी मला खरंच वाटतं की आमचं नाटकावर प्रेम आहे म्हणून आम्ही हे करतोय. नाहीतर का इतका प्रवास करून कुठल्यातरी घाणेरड्या नाट्यगृहात जातो."."आम्ही घाणेरड्या नाट्यगृहात जातो, तिथे घाणेरड्या मेकअप रूम असतात. त्यातल्या आपण सगळं नीट करून आपला प्रयोग करतो आणि बाहेर पडतो. कारण प्रेक्षक प्रयोग पाहायला आलेले असतात. कधीकधी मला वाटतं की त्या घाणेरड्या थिएटरमध्ये प्रेक्षक का बसले आहेत तिकीट काढून ? काय आहे ही थिएटरची अवस्था ? त्याकडे फारसं कुणाचं लक्ष नाहीये."."आम्ही जिथे मेकअप करतो तो कठडा इतका घाणेरडा असतो. आपण कुठेकुठे जाऊन कटकट करणार. शेवटी मी एक असं चादरीसारखं शिवून घेतलेलं आहे आणि मी आमच्या मेकअपमन कडे देऊन ठेवलं आहे. हे आधी त्या कठडयावर पसरा आणि त्यावर मेकअपचं सामान ठेवा. "."आपण प्रत्येक ठिकाणी जाऊन स्वच्छतेसाठी कटकट करणार का ? त्याला काही इलाजच नाही. बायकांसाठी अनेक प्रॉब्लेम असतात. टॉयलेट स्वच्छ नसतात. जिथे जिथे शक्य असतं तिथे आम्ही एजन्सीची माणसं बोलावून स्वच्छ करून घेतो. कित्येकवेळा मी बोलावलं आहे स्वतः. काय करणार आपण ?" असं त्या म्हणाल्या..एका लग्नाची पुढची गोष्ट नाटकाला कविता मेढेकरांनी दिलेला नकार ! "माझा रोलच नसेल..".