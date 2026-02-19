Premier

"टॉयलेट स्वच्छ नाही, मेकअपरूममध्ये.." मराठी अभिनेत्रीचा नाट्यगृहांबाबत खुलासा "बऱ्याचदा आम्ही.."

Kavita Medhekar Talks About Worst Situation Of Marathi Drama Theaters : अभिनेत्री कविता मेढेकर यांनी महाराष्ट्रातील नाटकाच्या थिएटर्सच्या असलेल्या भीषण परिस्थितीवर भाष्य केलं. काय म्हणाल्या कविता जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश अभिनेत्री कविता मेढेकर यांनी महाराष्ट्रातील नाट्यगृहाच्या दुरावस्थेवर भाष्य केलं. गेली अनेक वर्षं बरेच मराठी कलाकार यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. प्रयोग करताना येणाऱ्या अडचणींवर कविता यांनी भाष्य करत खंत व्यक्त केली.

