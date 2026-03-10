भररस्त्यात प्रसिद्ध अभिनेत्रीला मारली कानशिलात, सोशल मीडियावर Viral Video

KHUSHI MUKHERJEE BREAKS DOWN IN VIRAL VIDEO: वेगवेगळ्या आणि अतरंगी कपड्यामुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री खुशी मुखर्जीबाबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. ती नेहमीच बोल्ड अंदाजात रस्त्यावर फिरत असते. अनेक वेळा ती उर्फी जावेदची कॉपी सुद्धा करताना पहायला मिळते. अशातच आता खुशी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आलीय. .सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत ती म्हणाली की, काही लोक जुनी दुश्मनी काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावेळी मला असं वाटतय की, मी एकटी पडलीय. सगळं जग माझ्या विरोधात उभं आहे. मला कोणाचीच मदत मिळत नाहीय. मला पोलिस सुद्धा मदत करत नाहीय. स्थानिक महिला अधिकारी सुद्धा माझ्या या प्रकरणावर कारवाई करण्यात कचरत आहेत.'.'मला असही वाटतं की, फक्त दुबईच नाहीतर संपुर्ण जग आमच्यावर शरिया कायद्याचं पालन करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतय.' खुशीने व्हिडिओमध्ये असंही म्हटलय की, 'रस्त्यावर बाहेर पडणं एक गुन्हा झालाय. मी जेव्हा दुचाकीवरुन जात होते तेव्हा एका व्यक्तीनं मला जोरात कानशिलात लगावली. मी पोलिसांना सुद्धा सांगू शकत नाहीये, कारण कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत.' यावेळी बोलताना खुशीनं रडत रडत मदतीची सुद्धा मागणी केलीय. सध्या सोशल मीडियावर खुशी मुखर्जीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .परंतु या आधीदेखील खुशी मुखर्जी अनेकदा चर्चेत आली होती. काही दिवसापूर्वी तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. ज्यामध्ये ती एका दुकानातून फटाके फेकताना दिसत होती. यावेळी तिने पोलिसांसोबत बाचाबाची सुद्धा केली होती. सोशल मीडियावर बिनधास्त स्टाइलमुळे चर्चेत असते..'तन्वी प्रत्येक भांडणाआधी जाणीवपूर्वक स्मोक करून यायची' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडताच रुचिताचा मोठा खुलासा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.