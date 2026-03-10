Premier

भररस्त्यात प्रसिद्ध अभिनेत्रीला मारली कानशिलात, सोशल मीडियावर Viral Video

ACTRESS KHUSHI MUKHERJEE CLAIMS BIKER SLAPPED HER ON ROAD:वेगवेगळ्या आणि बोल्ड स्टाइलमुळे नेहमी चर्चेत असलेली अभिनेत्री खुशी मुखर्जी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
ACTRESS KHUSHI MUKHERJEE CLAIMS BIKER SLAPPED

ACTRESS KHUSHI MUKHERJEE CLAIMS BIKER SLAPPED

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

KHUSHI MUKHERJEE BREAKS DOWN IN VIRAL VIDEO: वेगवेगळ्या आणि अतरंगी कपड्यामुळे चर्चेत असलेली अभिनेत्री खुशी मुखर्जीबाबत एक धक्कादायक घटना घडलीय. ती नेहमीच बोल्ड अंदाजात रस्त्यावर फिरत असते. अनेक वेळा ती उर्फी जावेदची कॉपी सुद्धा करताना पहायला मिळते. अशातच आता खुशी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आलीय.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
actress
bollywood actress
Entertainment news
viral video

Related Stories

No stories found.