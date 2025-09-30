Premier

Kiara Advani : कियारा अडवाणीचा सोशल मीडियावर रोष

Kiara Advani Slammed Trollers : अभिनेत्री कियारा अडवाणीचा जुना व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे तिला ट्रोल करण्यात येत होतं. यावर तिने भाष्य केलं आहे.
Kiara Advani Slammed Trollers

Kiara Advani Slammed Trollers

Santosh Bhingarde
Updated on

Bollywood News : अभिनेत्री कियारा अडवाणी नुकतीच आई झाली असून जुलै महिन्यात तिने मुलीला जन्म दिला. मात्र, या आनंदानंतर लगेचच तिच्या जुन्या मुलाखतीतील विधानावरून सोशल मीडियावर नवा वाद निर्माण झाला आहे. काय आहे ही घटना जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
kiara advani
marathi entertainment
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com