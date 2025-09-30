Kiara Advani : कियारा अडवाणीचा सोशल मीडियावर रोष

Bollywood News : अभिनेत्री कियारा अडवाणी नुकतीच आई झाली असून जुलै महिन्यात तिने मुलीला जन्म दिला. मात्र, या आनंदानंतर लगेचच तिच्या जुन्या मुलाखतीतील विधानावरून सोशल मीडियावर नवा वाद निर्माण झाला आहे. काय आहे ही घटना जाणून घेऊया. .एका सोशल मीडिया पेजवर कियारा अडवाणी आणि करिना कपूरचा फोटो शेअर करून असा दावा करण्यात आला की, “कियारा आपल्या मुलीमध्ये करिना कपूरसारख्या गुणांची अपेक्षा करते.” यावर कियाराने थेट प्रतिक्रिया देत म्हटलं, “हे विधान चुकीचं आहे. हे आमच्या ‘गुड न्यूज’ चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान केलं होतं. कृपया जुन्या मुलाखती संदर्भाशिवाय पसरवू नका.” .कियाराच्या या उत्तराला नेटकऱ्यांकडून मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. काहींनी तिच्या स्पष्ट भूमिकेचं कौतुक करत “अशा पेजेसना थेट प्रत्युत्तर मिळणं गरजेचं आहे” असं म्हटलं. तर काहींनी तिचा सूर कठोर असल्याचं सांगत ती शांत राहू शकली असती अशी टीका केली. .‘गुड न्यूज’च्या प्रमोशनदरम्यान एका मुलाखतीत कियाराने “मला दोन निरोगी मुलं हवी आहेत” अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी तिला करिनाचे कोणते गुण आपल्या मुलीत असावेत असे वाटते, असा प्रश्न विचारला असता ती म्हणाली होती, “आत्मविश्वास, चेहऱ्यावरील अभिव्यक्ती आणि तिचं संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व आणि ती खरंच दहा पैकी दहा आहे.” .सध्या कियारा अडवाणीची झलक प्रेक्षकांना ‘वॉर २’मध्ये पाहायला मिळाली. अयान मुखर्जी दिग्दर्शित या चित्रपटात तिच्यासोबत ज्युनिअर एनटीआर आणि हृतिक रोशन मुख्य भूमिकेत होते. पुढे कियारा आपला कन्नड पदार्पणाचा चित्रपट ‘टॉक्सिक: अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’मध्ये यशसोबत झळकणार आहे. .या चित्रपटात नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया यांच्याही भूमिका आहेत. कियारा अडवाणीच्या या ताज्या प्रतिक्रियेनंतर पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींच्या जुन्या विधानांना नवा संदर्भ देऊन पसरवण्याच्या प्रथेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..तृप्ती डिमरी साकारणार परवीन बाबीची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.