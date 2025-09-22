"तो चप्पल फेकून मारायचा" केदार शिंदेंविषयी क्रांतीचा धक्कादायक खुलासा; किस्सा ऐकून सिद्धार्थला हसू आवरेना

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील गाजलेला सिनेमा म्हणजे जत्रा. केदार शिंदे दिग्दर्शित या सिनेमाची क्रेझ आजही प्रेक्षकांमध्ये आहे. नुकतंच या सिनेमाला १ ९ वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्त सिनेमाच्या टीमने एक मुलाखत दिली. यावेळी अनेक किस्से त्याने शेअर केले..लोकमत फिल्मीला या टीमने मुलाखत दिली. यावेळी अभिनेत्री क्रांती रेडकरने केदार शिंदे यांचं कौतुक केलं. त्यांच्यामुळे मी अभिनय शिकले असं ती म्हणाली. काय म्हणाली नेमकं क्रांती आणि कोणत्या किस्स्यामुळे सिद्धार्थला हसू अनावर झालं जाणून घेऊया. .क्रांती म्हणाली की,"साक्षात चप्पल. चप्पल मारने वाले डिरेक्टर. ह्याच्या चपला मारून मी शिकले आहे हा. हा पूर्वी आमच्यावर चपला फेकायचा. " त्यावर केदार शिंदे म्हणाले,"आता मी खूप शांत आहे. आता मी नाही करत अस". त्यावर क्रांती म्हणाली की,"आता मला हे माहित नाही." तर सिद्धार्थने म्हंटल "आता सगळ्यांच्या चप्पला काढून देतात ते. संपल्या चपला आमच्या." असं म्हणत सिद्धार्थला अश्रू अनावर झाले. ."कदाचित तो खूप महागड्या वापरत असेल किंवा बक्कल वाल्या वापरत असेल म्हणून मारत नसेल. पण त्याने अक्षरशः आम्हाला तासून तासून शिकवलं आहे. आम्हीखूप शिव्या खाल्ल्या आहेत केदारच्या. टायमिंग काय असत तुम्ही कुठे थांबलं पाहिजे. कुत्तर समोरच्याचा पंच असेल तर तुम्ही लिमिटेड प्रतिक्रिया द्या. नाहीतर तो पंच मरणारच. हे सगळं मी त्याच्याकडून शिकले. मी स्टेजवर उभं राहायला शिकले नव्हते तेव्हापासून त्याने मला शिकवलं आहे. अभिनय, कॉमिक टायमिंग सगळं त्याने मला शिकवलं आहे." असं क्रांती म्हणाली. .सोशल मीडियावर क्रांतीने सांगितलेला हा किस्सा सगळीकडे चर्चेत आहे. अनेकांना हा किस्सा आवडला आहे. .Premium|scorpion sting treatment: डॉ. हिम्मतराव बावस्कर; विंचूदंशावरील संशोधनातून आरोग्याच्या लढ्यात यशस्वी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.