“महिलांना समान दर्जा हवा, भेदभाव नको” –क्रिती सेनॉन

क्रिती सेनॉनचा स्पष्टवक्तेपणा – अभिनयासोबतच तिच्या मोकळेपणामुळे क्रिती अनेकदा चर्चेत असते.भेदभावाविरुद्ध मत – तिने सांगितले की पुरुष कलाकारांना कधीकधी जास्त चांगल्या सुविधा (गाडी, रूम) मिळतात, तर महिला कलाकारांना कमी मिळतात, हे योग्य नाही.मानसिकता बदलाची गरज – क्रितीच्या मते, इंडस्ट्रीत समान दर्जा मिळावा आणि भेदभाव करणारी मानसिकता बदलली पाहिजे..Entertainment News : गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःची ओळख निर्माण केलेली अभिनेत्री क्रिती सेनॉन आज टॉप अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. अभिनयाबरोबरच तिच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे ती अनेकदा चर्चेत असते. अलीकडेच क्रितीने इंडस्ट्रीत पुरुष आणि महिला कलाकारांमध्ये जाणवणाऱ्या भेदभावाबद्दल आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. .क्रितीने सांगितलं की, काही वेळा शूटिंगदरम्यान नायकाला जास्त चांगली गाडी किंवा उत्तम रूम दिली जाते, तर नायिकेला त्यापेक्षा कमी सोयी मिळतात. ती म्हणाली, "गाडीची किंवा खोलीची गोष्ट नाही, पण मी महिला आहे म्हणून मला कमी लेखलं जावं, हे योग्य नाही. फक्त समान दर्जा मिळायला हवा." तिने आणखी उदाहरण देत सांगितले की, काही वेळा सहाय्यक दिग्दर्शकांना सवय असते की आधी नायिकेला सेटवर बोलावलं जातं आणि नायकाला थांबवलं जातं. याबाबतही क्रितीने त्यांना सरळ सांगितलं की, असे करू नये. तिच्या मते, इंडस्ट्रीत मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. .क्रितीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर, तिचं आणि कबीर नावाच्या व्यक्तीचं नातं गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत आहे. दोघे अनेकदा एकत्र कार्यक्रमांना हजेरी लावताना दिसतात. मात्र, त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल अद्याप अधिकृतपणे काहीही जाहीर केलेले नाही. .वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर, क्रिती सेनॉन शेवटची 'दो पत्ती' या चित्रपटात दिसली होती आणि तिने या चित्रपटाची निर्मितीही केली होती. आता ती साऊथ स्टार धनुषसोबत 'तेरे इश्क में'मध्ये झळकणार आहे. याशिवाय 'कॉकटेल २'मध्येदेखील तिची झलक पाहायला मिळणार आहे. तिच्या आगामी प्रकल्पांविषयी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..FAQs :1. क्रिती सेनॉनने कोणत्या विषयावर मत मांडलं?फिल्म इंडस्ट्रीत पुरुष व महिला कलाकारांमध्ये होणाऱ्या भेदभावाबद्दल तिने आपलं मत व्यक्त केलं.2. तिने कोणती उदाहरणं दिली?नायकाला जास्त चांगली गाडी किंवा रूम देण्यात येते, तर नायिकेला कमी सुविधा मिळतात.3. सहाय्यक दिग्दर्शकांबाबत तिने काय सांगितलं?नायिकेला आधी बोलावून नायकाला थांबवलं जातं, हे चुकीचं असल्याचं तिने स्पष्ट केलं.4. क्रितीच्या मते खरा प्रश्न काय आहे?सोयींचा मुद्दा नसून, लिंगाच्या आधारावर कमी लेखलं जाणं हा खरा प्रश्न आहे.5. क्रितीने काय उपाय सुचवला?समान दर्जा मिळावा आणि इंडस्ट्रीची मानसिकता बदलली पाहिजे, असं तिचं म्हणणं आहे.