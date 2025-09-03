Premier

“महिलांना समान दर्जा हवा, भेदभाव नको” –क्रिती सेनॉन

Kriti Sanon On Eqality : अभिनेत्री क्रिती सेनॉनने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत महिलांना सामान अधिकार मिळण्यावर भाष्य केलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.
Summary

  1. क्रिती सेनॉनचा स्पष्टवक्तेपणा – अभिनयासोबतच तिच्या मोकळेपणामुळे क्रिती अनेकदा चर्चेत असते.

  2. भेदभावाविरुद्ध मत – तिने सांगितले की पुरुष कलाकारांना कधीकधी जास्त चांगल्या सुविधा (गाडी, रूम) मिळतात, तर महिला कलाकारांना कमी मिळतात, हे योग्य नाही.

  3. मानसिकता बदलाची गरज – क्रितीच्या मते, इंडस्ट्रीत समान दर्जा मिळावा आणि भेदभाव करणारी मानसिकता बदलली पाहिजे.

