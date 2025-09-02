बिग बॉसची स्पर्धक असलेल्या या अभिनेत्रीचं होतं कुमार सानुसोबत अफेअर; "हॉकी स्टिकने तिने मारण्याचा..."

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये एकेकाळी ग्रे शेडच्या बोल्ड भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री कुनिका सदानंद यंदा बिग बॉसच्या 19 व्या पर्वात सहभागी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत कुनिकाने तिच्या आणि कुमार सानुच्या अफेअरबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया..काही दिवसांपूर्वी कुनिकाने सिद्धार्थ कन्ननच्या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील आबेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला. कुनिकाने ती कुमार सानूसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं सांगितलं..ती म्हणाली,"माझी आणि कुमार जींची भेट उटीमध्ये पहिल्यांदा झाली. तिथे मी एका प्रोजेक्टचं शूट करत होती तर ते त्यांच्या बहिणी आणि मुलाबरोबर फिरायला आले होते. त्याच काळात आमची मैत्री झाली."."एकदा आम्ही सगळे हॉटेलमध्ये जेवायला बसलो असताना अचानक कुमार सानू रडायला लागले होते. त्यांनी आधीच खूप दारू प्यायली होती. ते हॉटेलच्या खिडकीतून उडी मारण्याचा प्रयत्न करू लागले पण वेळीच त्यांच्या बहिणींनी आणि भाच्यांनी त्यांना सावरलं. ते खूप दुःखी होते कारण त्यांना त्यांचं लग्न मोडायचं होतं. त्यानंतर आम्ही अधिक जवळ आलो. त्यानंतर मी त्यांना समजावून सांगितले की त्यांनी त्यांचं काम करावे आणि मुलांची काळजी घ्यावी. त्यानंतर ते माझ्या शेजारी राहू लागले. मी त्यांना वजन कमी करण्यात मदत केली.."कुमारजी आधीच विवाहित होते त्यांच्या कुटुंबाचा आदर ठेवण्यासाठी आम्ही आमचं नातं लपवून ठेवलं आम्ही सार्वजनिक रित्या एकत्र स्टेजवरच फक्त दिसायचं त्यांच्या कॉस्च्युमची निवड मी करायचे पण एके दिवशी त्यांच्या घरी त्यांच्या अफेअर बद्दल समजले"."रीता खूप चिडली. तुम्ही माझ्या गाडीवर हॉकी स्टिकने हल्ला केला. माझ्या घराबाहेरही तिने खूप गोंधळ घातला तिला कुमार सानू कडून मुलांसाठी पैसे हवे होते. जे चुकीचं नव्हतं. " पण पुढे काही कारणांमुळे कुमार सानू आणि कुणी काच रिलेशन टिकू शकलं नाही ते दोघेही वेगळे झाले. कुनिकाने आता एका दुसऱ्याच व्यक्तीसोबत संसार थाटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.