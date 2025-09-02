Premier

बिग बॉसची स्पर्धक असलेल्या या अभिनेत्रीचं होतं कुमार सानुसोबत अफेअर; "हॉकी स्टिकने तिने मारण्याचा..."

Actress Kunicka Sadanand Love Story With Kumar Sanu : सध्या बिग बॉस 19 मध्ये अभिनेत्री कुनिका सदानंद सहभागी झाली आहे. कुनिका आणि कुमार सानू एकेकाळी रिलेशनशिप मध्ये होते. याचा खुलासा तिने स्वतः केला होता.
kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये एकेकाळी ग्रे शेडच्या बोल्ड भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अभिनेत्री कुनिका सदानंद यंदा बिग बॉसच्या 19 व्या पर्वात सहभागी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत कुनिकाने तिच्या आणि कुमार सानुच्या अफेअरबद्दल खुलासा केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया.

