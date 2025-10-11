"नाटकाचा प्रयोग सुरु होणार आणि आई गेल्याचा फोन आला" अभिनेत्रीने सांगितली ती वाईट आठवण ; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये आजवर अनेक उत्तम अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत. फक्त मालिका आणि सिनेमाचं नाही तर नाट्यक्षेत्रातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे लीना भागवत. त्यांची एक जुनी मुलाखत सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील वाईट आठवण शेअर केली. .लीना यांनी काही महिन्यांपूर्वी लोकशाही या चॅनेल ला मुलाखत दिली. यावेळी कलाकार प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना वैयक्तिक आयुष्यात कोणत्या परिस्थितीतून जास्त असतो हे उघड केलं. काय म्हणाल्या लीना जाणून घेऊया . ."माझी आई काही दिवसांपूर्वी वारली. मे महिन्यात ती वारली. माझ्यासाठी तो खूप मला नको असलेला काळ होता. माझी आई आजारी होती आणि मी तेव्हा नाटकाच्या दौऱ्यावर होते. मी तिच्याशी बोलले होते आणि साडेतीनला आमचा प्रयोग होता."."आम्ही गोव्यात होतो आणि पणजीला प्रयोग होता. थिएटर पूर्ण भरलेलं होतं आणि माझ्या बहिणीचा मंगेशच्या फोनवर फोन आला. माझं असं झालं की, ताईला जर माहितीये मी प्रयोगात आहे आणि एक तासपण उरला नाहीये तर प्रयोग सुरु व्हायला तर ती मला का फोन करतेय ? कारण आई आणि ताईला माहित आहे की मला त्यावेळी त्रास नाही द्यायचा. नेमका मंगेशच्या फोनवर फोन आला होता आणि तो मी उचलला."."फोन उचलून मी म्हणाले "हा ताई", त्यावर ताईने उत्तर दिलं "तू उचललास का बाळा" मला काहीतरी विचित्र वाटलं. मी विचारलं काय झालंय ? त्यावर ताईने विचारलं की झाला का प्रयोग ? मला समजलंच नाही ती असं का बोलतेय. ते मी नाही म्हणाले. त्यावर ती म्हणाली की छान कर प्रयोग. पण आपली आई गेली. मला ते झेपलच नाही त्यावेळी मला खूप रडू आलं."."त्यावेळी मी रडले, मोकळी झाले आणि मेकअपला बसले. एंट्री घेण्याआधी मंगेशने मला सांगितलं की तुझ्या मनात काय सुरु आहे ते प्रेक्षकांना कळू देऊ नकोस. काही काळासाठी मग मी नीलिमा जोशी झाले, त्या नाटकात माहेरच्या आठवणींविषयी बरेच संवाद आहेत. ते म्हणताना माझ्या डोळ्यात पाणी आलं होतं पण मंगेशने डोळ्यांनीच पाणी येऊ देऊ नको असं खुणावलं. मी नाही पाणी येऊ दिलं." असं त्या म्हणाल्या. .सुख म्हणजे फेम शालिनीचा मालिकाविश्वात कमबॅक ! चाहत्यांचा उत्साह शिगेला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.