स्वतः लाटते पोळ्या, मोदकही बनवते, 'या' ठिकाणी आहे मराठी अभिनेत्रीचं हॉटेल; मेन्यू सांगत म्हणाली- गणपतीत...

गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकार व्यवसायाकडे वळले. काहींनी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं तर काहींनी स्वतःचं साड्यांचं दुकान सुरू केलं. काहींनी ज्वेलरीचा व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी नेल आर्ट सुरु केलं. अशातच आता आणखी एक अभिनेत्री या क्षेत्रात उतरलीये. छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीने काही महिन्यांपूर्वी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं. ही अभिनेत्री आहे माधवी निमकर. खलनायिका म्हणून माधवी घराघरात पोहोचली. माधवीने काही महिन्यांपूर्वी कल्याणमध्ये स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं. तिच्या हॉटेलमध्ये सगळे घरगुती पारंपरिक अन् मराठमोळे पदार्थ मिळतात. .माधवीच्या हॉटेलचं नाव आहे 'कल्याणमस्तु'. तिने नुकताच तिच्या हॉटेलचा व्हिडीओ शेअर केलाय. त्यात ती मोदक वळताना दिसतेय. तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री शूटिंगवरून परतल्यावर स्वत: पोळ्या बनवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. माधवी म्हणते, 'या सगळ्यांनी गरमागरम जेवायला… आमच्या या हॉटेलमध्ये तुम्हाला घरगुती पारंपरिक पदार्थांचा आस्वाद घेता येईल. मी आता छान पोळ्या बनवतेय. जेव्हा-जेव्हा शूटिंगला सुट्टी असते किंवा मला शेड्युलमधून वेळ मिळतो…तेव्हा मी लगेच पळ काढते आणि इथे येते. लोक आमच्याकडे येऊन विविध पदार्थ ऑर्डर करतात. छान पोटभर जेवून जातात…खरंच मला खूप बरं वाटतं. त्यांचा आनंद पाहून मलाही समाधान मिळतं.'.माधवीच्या हॉटेलमध्ये उकडीचे मोदकही उपलब्ध आहेत. याबाबत ती म्हणते, “आमच्या कल्याणमस्तु हॉटेलमध्ये रोज मोदक मिळतात. तुम्ही मोदकांची ऑर्डर देण्यासाठी प्री-बुकिंग सुद्धा करू शकता. मोदक सर्वांच्या आवडीचा पदार्थ आहे…त्यामुळे, आम्ही दररोज मोदक बनवतो.” तिने यात हॉटेलचा पत्तादेखील दिला आहे. आनंदी गोपाळ बिल्डिंग, शॉप क्र. ९ व १०, एपेक्स हॉस्पिटलसमोर, पारनाका, कल्याण (पश्चिम)मध्ये हे हॉटेल आहे. कल्याणमस्तु हॉटेलमध्ये खवय्यांना साबुदाणा खिचडी, वरण-भात, पोळ्या, पुरणपोळी, उपवासाची थाळी, पारंपरिक भाज्या, शिरा, मोदक असे पदार्थ मिळतात. .मालिकेत सुखाचा संसार पण खऱ्या आयुष्यात सिंगल; दुसऱ्या लग्नाची स्वप्न पाहणाऱ्या तेजश्रीचं वय काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.