Premier

स्वतः लाटते पोळ्या, मोदकही बनवते, 'या' ठिकाणी आहे मराठी अभिनेत्रीचं हॉटेल; मेन्यू सांगत म्हणाली- गणपतीत...

MARATHI ACTRESS HOTEL KALYALMASTU: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्रीने काही महिन्यांपूर्वीच नवीन हॉटेल सुरु केलं. त्याचे व्हिडिओ तिने चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. यात ती स्वतः पदार्थ बनवताना दिसतेय.
MADHAVI NEMKAR HOTEL

MADHAVI NEMKAR HOTEL

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

गेल्या काही वर्षात अनेक मराठी कलाकार व्यवसायाकडे वळले. काहींनी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं तर काहींनी स्वतःचं साड्यांचं दुकान सुरू केलं. काहींनी ज्वेलरीचा व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी नेल आर्ट सुरु केलं. अशातच आता आणखी एक अभिनेत्री या क्षेत्रात उतरलीये. छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीने काही महिन्यांपूर्वी स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं. ही अभिनेत्री आहे माधवी निमकर. खलनायिका म्हणून माधवी घराघरात पोहोचली. माधवीने काही महिन्यांपूर्वी कल्याणमध्ये स्वतःचं हॉटेल सुरू केलं. तिच्या हॉटेलमध्ये सगळे घरगुती पारंपरिक अन् मराठमोळे पदार्थ मिळतात.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com