"आम्हाला आतातरी मूल नकोय" शुभविवाह फेम अभिनेत्रीचा खुलासा; कारण सांगताना म्हणाली..

Marathi Entertainment News : मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री मधुरा देशपांडे प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत आहे. मधुराने आशय गोखलेबरोबर काही वर्षांपूर्वी लग्नगाठ बांधली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मुलांबाबत तिने तिचे विचार स्पष्ट केले. .मधुराने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. त्यावेळी तिला लग्नाला इतकी वर्षं झाली तर बाळ कधी येणार असा प्रश्न विचारला. तर त्यावर काय म्हणाली मधुरा जाणून घेऊया. .मधुरा म्हणाली की,"कसंय की,आमचं लग्न झालं 2018 ला. 2019 ला जिवलगा सुरु झालं. आम्ही लॉकडाऊनचे दिवस आहेत तेवढेच आम्ही जास्त काळ एकत्र राहिलो आहे. म्हणजे आमच्या लग्नाला आठ वर्ष झाली आहेत त्यातील फार कमी काळ आम्ही एकत्र राहिलो आहे. तर आता आम्हाला एकत्र राहून बघायचं आहे. त्यामुळे अजूनतरी बाळाचा निर्णय आम्ही घेतला नाहीये."."माझ्या नवऱ्याचा पुण्यामध्ये बिझनेस आहे. तो सोडून तो इकडे मुंबईत येऊ शकत नाही. आमचा थोडास एक प्रॉब्लेम आहे. तो जर मुंबईत येऊ शकला असता किंवा माझ्या फिल्डचा असता तर थोडं बरं झालं असतं असं मला वाटायचं. पण मी आता स्वीकारलं आहे. जस माझं माझ्या करिअरबाबतीत पॅशन आहे तसं त्याचंही करिअरबाबत पॅशन आहे. " असं ती पुढे म्हणाली..मधुराची नुकतीच शुभविवाह ही मालिका संपली. लवकरच ती नव्या मालिकेतून आणि प्रोजेक्टमध्ये कधी येणार याची आतुरतेने चाहते वाट पाहत आहेत.