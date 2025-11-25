"मुलगा-मुलगी भेद नाही हे आपण शिकवलं पाहिजे" मराठी अभिनेत्रीने मांडलं मत; पालकत्वावर म्हणाली...

Marathi Entertainment News : सध्याची मुलं, पालकत्व हा गंभीरतेने बोलला जाणारा विषय. अनेकजण यावर विविध प्रकारची त्यांची मत व्यक्त करत असतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री मधुरा वेलणकरने आताच्या पालकत्वावर तिचं मत व्यक्त केलं. काय म्हणाली मधुरा जाणून घेऊया. .काही काळापूर्वी मधुराने लोकशाही मराठीला मुलाखत दिली. यात तिने आताच्या मुलांचं पालकत्व आणि आई-बाबांनी त्यासाठी करायचे प्रयत्न यावर भाष्य केलं. तिचं याबाबतच मतही तिने मांडलं. .मधुरा म्हणाली की,"नवीन पिढीला सशक्त बनवणं हे माझ्या पिढीचं काम आहे. म्हणजे माझ्या मुलाला हे शिकवलं पाहिजे की मुलगा-मुलगी हा भेद नाहीये. जे तू करशील ते मुलगी करणार आणि मुलगी जे करते ते तुला आलं पाहिजे. घरातील आई काम करते हे मुलं बघत असतात त्यामुळे आई वडील दोघांनी किचनमध्ये काम करताना बघितलं पाहिजे. "."कुठल्याही पद्धतीचा भेदभाव आपण काढला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचं आहे. चांगल्या पालकत्वाची जबाबदारी आपली आहे." असं ती पुढे म्हणाली..मधुरा अलीबाबा आणि चाळिशीतले चोर, बटरफ्लाय या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. याशिवाय ती मधुरव हा एक कार्यक्रम करते. .'या' मराठी सिनेमात धर्मेंद्र यांनी केलं आहे काम ! विक्रम गोखलेंबरोबर शेअर केलेली स्क्रीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.