"मुलगा-मुलगी भेद नाही हे आपण शिकवलं पाहिजे" मराठी अभिनेत्रीने मांडलं मत; पालकत्वावर म्हणाली...

Madhura Velankar On Parenting : अभिनेत्री मधुरा वेलणकरने पालकत्वावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं. मुलगा आणि मुलगी यांच्याशी कसं वागावं यावर तिने मत मांडलं. काय म्हणाली मधुरा जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्याची मुलं, पालकत्व हा गंभीरतेने बोलला जाणारा विषय. अनेकजण यावर विविध प्रकारची त्यांची मत व्यक्त करत असतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री मधुरा वेलणकरने आताच्या पालकत्वावर तिचं मत व्यक्त केलं. काय म्हणाली मधुरा जाणून घेऊया.

