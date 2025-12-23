तुमच्यात कट्टर वैर होतं? श्रीदेवीसोबतच्या वादावर अखेर माधुरी दीक्षितने सोडलं मौन; म्हणाली- आम्ही दोघी...

९० च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये अनेक सुंदर आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींनी आपलं नशीब आजमावलं. उर्मिला मातोंडकर, जुही चावला, रवीना टंडन ते काजोल आणि माधुरी दीक्षित अशा अनेक अभिनेत्रींनी हा काळ गाजवला. मात्र, या सर्वांमध्ये माधुरी दीक्षित आणि श्रीदेवी या दोन अभिनेत्रींचं स्थान अढळ होतं. त्या काळात या दोन सुपरस्टार अभिनेत्रींमध्ये मोठी स्पर्धा असल्याचं बोललं जाई आणि अनेकदा त्यांची तुलना केली जात असे. मात्र, अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत माधुरी दीक्षितने श्रीदेवीसोबतच्या तिच्या नात्याबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केलं आहे..श्रीदेवी आणि माधुरी या नेहमीच तोडीस तोड अभिनेत्री राहिल्यात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये स्पर्धेसोबतच वैरही होतं असं सांगण्यात येई. अजूनही त्यांच्याबद्दलच्या अनेक अफवा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. मात्र आता झूम स्पॉटलाईट सेशन्स'**मध्ये बोलताना माधुरी म्हणाली, "एकमेकींबद्दल अनादर वाटण्याचं काहीच कारण नव्हतं. आम्ही दोघी एकाच काळात आपापल्या पद्धतीने काम करायचो. आम्ही समकालीन असूनही आमचे संबंध चांगले होते. त्या अत्यंत कष्टाळू होत्या आणि मी सुद्धा तशीच होते.त्या खूप मेहनत करून वर आल्या होत्या. आणि मीदेखील मेहनत करूनच इथवर पोहोचू शकले. मला असं वाटतं की आम्हाला एकमेकींच्या कष्टांची जाणीव होती. त्यामुळे आमच्यात वैर असं काहीच नव्हतं.' .यापूर्वी 'न्यूज १८' ला दिलेल्या मुलाखतीत माधुरी म्हणालेली, तिच्या मनात श्रीदेवीबद्दल प्रचंड आदर होता, माधुरी म्हणाली, "आम्ही कधीही एकत्र काम केलं नाही. खूप वर्षांपूर्वी आम्ही एका चित्रपटात होतो, पण तिथेही आमचे एकत्र सीन नव्हते. आमच्या करिअरचे मार्ग वेगळे होते आणि आमची कधीच त्या अर्थाने गाठ पडली नाही. पण आमच्या मनात एकमेकींबद्दल खूप आदर आणि कौतुक होते. श्रीदेवी यांनी विविध भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम केले होते आणि त्या सर्वत्र यशस्वी होत्या, त्यामुळे एक अभिनेत्री म्हणून मला त्यांचा खूप आदर वाटायचा. त्या माझ्याशी खूप प्रेमाने वागायच्या.".माधुरीची 'मिसेस देशपांडे' ही सीरिज नुकतीच ओटीटीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. त्यामुळे ती सध्या चर्चेत आहे. सोबतच रिलीज होताच ही सीरिज हॉटस्टारवर पहिल्या क्रमांकावर रँक करतेय. .BOX OFFICE: 'धुरंदर' ७०० कोटी पार पण मराठी सिनेमांची परिस्थिती काय? किती आहे 'उत्तर' आणि 'आशा' सिनेमाची कमाई? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.