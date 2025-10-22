Premier

सगळे केस जळले पण चेहरा वाचला; धकधक गर्ल माधुरीने सांगितला दिवाळीचा भयानक अनुभव "मी अभिनेत्री नसते.."

Madhuri Dixit Shared Horrific Incident In Diwali : अभिनेत्री माधुरी दीक्षितने तिच्या लहानपणीच्या दिवाळीची एक भयानक आठवण शेअर केली. या घटनेदरम्यान फटाक्यांमुळे माधुरीचे सगळे केस जळले होते.
Madhuri Dixit Shared Horrific Incident In Diwali

Madhuri Dixit Shared Horrific Incident In Diwali

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : संपूर्ण देशाला तिच्या तालावर नाचवणारी धकधक माधुरी दीक्षित तिच्या एव्हरग्रीन सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पण माधुरीच्या लहानपणी एक अशी घटना घडली होती ज्यामुळे ती जीवानिशी वाचली. सोशल मीडियावर माधुरीने सांगितलेली ही आठवण चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
Madhuri Dixit
Entertainment news
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com