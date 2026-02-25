Premier

'परदेसी..' गाण्यामुळे झाली सुपरस्टार, संगीतकाराबरोबर अफेअर आणि आईचा विरोध; आता काय करते ही अभिनेत्री?

WHAT IS THE PARDESI FAME ACTRESS DOING CURRENTLY? : बॉलिवूडमधील एका अभिनेत्रीला राजा हिंदुस्थानीमधील परदेसी गाण्यामुळे प्रसिद्धी मिळाली. पण अचानक तिने सिनेविश्वाला रामराम केला. काय करते ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Bollywood Unknown Facts : राजा हिंदुस्थानी सिनेमातील परदेसी परदेसी जाना नहीं हे गाणं आजही लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये, बसस्थानकावर हे गाणं हमखास ऐकू येते. राजा हिंदुस्थानी सिनेमात आमिर, करिष्माबरोबरच या गाण्यातील अभिनेत्रीलाही रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. पण अचानक तिने सिनेविश्वाला रामराम केला. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि आता सध्या काय करते जाणून घेऊया.

