'परदेसी..' गाण्यामुळे झाली सुपरस्टार, संगीतकाराबरोबर अफेअर आणि आईचा विरोध; आता काय करते ही अभिनेत्री?

Bollywood Unknown Facts : राजा हिंदुस्थानी सिनेमातील परदेसी परदेसी जाना नहीं हे गाणं आजही लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. प्रवासादरम्यान ट्रेनमध्ये, बसस्थानकावर हे गाणं हमखास ऐकू येते. राजा हिंदुस्थानी सिनेमात आमिर, करिष्माबरोबरच या गाण्यातील अभिनेत्रीलाही रातोरात प्रसिद्धी मिळाली. पण अचानक तिने सिनेविश्वाला रामराम केला. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि आता सध्या काय करते जाणून घेऊया. .परदेसी गाण्यात दिसणारी ही अभिनेत्री आहे ज्येष्ठ अभिनेत्री माला सिन्हा यांची लेक प्रतिभा सिन्हा. 1992 मध्ये मेहबूब मेरे मेहबूब या सिनेमातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पण हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवू शकला नाही. त्यानंतर तिने कल की आवाज सिनेमात काम केलं. हा सिनेमाही अयशस्वी ठरला पण तिथे तिची संगीतकार नदीम-श्रवणशी ओळख झाली. .या सिनेमाच्या दरम्यानच प्रतिभा आणि नदीम यांची जवळीक वाढली. त्यानंतर त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांना सुरुवात झाली. त्यातच अभिनेत्रीने करिअरकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम म्हणून तिचे अनेक सिनेमे फ्लॉप झाले आणि तिची आई माला सिन्हा नाराज झाल्या. .तबस्सुम टॉकीजच्या रिपोर्टनुसार, माला सिन्हा यांनी प्रतिभा आणि नदीम यांच्या प्रेमाला विरोध केला. नदीम आधीच विवाहित आणि दोन मुलांचे पिता होते. त्यामुळे आपल्या मुलीने एका विवाहित व्यक्तीशी संबंध ठेवणं माला यांना मंजूर नव्हतं. मुलगी स्वतःचं करिअर स्वतःच्या हाताने खराब करतेय असं त्यांचं मत होतं. .राजा हिंदुस्थानी सिनेमाचे निर्माते धर्मेंद्र दर्शन यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला की परदेसी गाण्यासाठी प्रतिभाने एक रुपयाही मानधन घेतलं नाही. 15 दिवस तिने सिनेमाचं शूटिंग केलं. पण त्यानंतर प्रतिभाने सिनेमात काम करणं अचानक थांबवलं. दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगेमध्ये मंदिरा बेदीने साकारलेली भूमिका आधी तिला ऑफर करण्यात आली होती. पण अचानक तिने या भूमिकेलाही नकार दिला. .मुलीला नदीमपासून दूर ठेवण्यासाठी माला सिन्हा चेन्नईला गेल्या पण तरीही प्रतिभा नदीमच्या संपर्कात होती. त्यानंतर काही चर्चांनुसार, प्रतिभा नदीमबरोबर पळून गेली आणि तिचा शोध घेणं कठीण झालं. त्यावेळी माला सिन्हा यांनी मुलीचा शोध घेण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंकडे मदत मागितली. जेव्हा प्रतिभा सापडली तेव्हा मला सिंह मुंबईत परतल्या आणि पत्रकार परिषद घेत नदीमवर लैंगिक शोषण आणि अपहरणाचा आरोप केला. तर प्रतिभानही नदीमवर प्रेम असल्याचं नाकारलं आणि लग्न केल्याचा दावा फेटाळून लावला. यामुळे नदीम यांना धक्का बसला. .याचदरम्यान 1997 ला गुलशन कुमार यांची हत्या झाली. तपासात नदीम सैफीच नाव समोर आलं. पोलिसांनी आणि सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी नदीमला या हत्येमागचा मास्टरमाईंड म्हटलं. पण नदीमने हे आरोप फेटाळून लावत लंडनला पलायन केलं. सध्या तो तिथेच स्थायिक आहे. .यानंतर प्रतिभा स्वतःहून नदीमपासून दूर झाली. तिने इंडस्ट्रीपासूनही स्वतःला दूर ठेवलं. ती अविवाहित आहे. काही काळापूर्वी एका प्रदर्शनात तिने साडी खरेदीसाठी हजेरी लावली होती. त्यावेळी तिला अनेकांनी ओळखलं नाही. .सासऱ्यांनी प्रॉपर्टीमधून बेदखल केलं, नणंदांनी केली कोर्ट केस ! मराठी अभिनेत्रीच्या आयुष्यात झालेली उलथापालथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.