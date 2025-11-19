Premier

Viral Video: मलायका अरोराचा हटके स्टंट! स्पर्धकाच्या डोक्यावर ठेवला गॅस, अन् बनवला चहा, व्हिडिओ चर्चेत

Malaika Arora’s Unique Tea-Making Viral Video: इंडियाज गॉट टॅलेंटच्या नवीन पर्वातील मलायका अरोराचा हटके व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. सिद्धू पाजींच्या इलायची चहाच्या विनंतीवर मलायकाने स्पर्धकाच्या डोक्यावर गॅस ठेवून चहा बनवला.
Apurva Kulkarni
Updated on

'इंडियाज गॉट टॅलेंट'चं नवं पर्व प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. या पर्वात अनेक स्पर्धेत आपल्यातलं टॅलेंट दाखवत आहे. या शोमध्ये नवज्योत सिंग सिद्धू, सिंगर शान आणि मलायका अरोरा हे परिक्षक म्हणून आहेत. सध्या त्याचा शोमधील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तो व्हिडिओ पाहून सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. या शोमध्ये चक्क मलायका आरोराने तिचं हटके टॅलेंट चाहत्यांना दाखवलं आहे.

bollywood
viral
actress
Tea
malaika arora
bollywood actress
Entertainment news
viral video

