ड्रग्स प्रकरणात अडकली, संन्यासी होण्याची हौस फिटली ! 25 वर्षांनी अभिनेत्रीचा टीव्हीवर कमबॅक

Entertainment News : नव्वदच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यशस्वी कारकिर्दीच्या शिखरावर असतानाच तिने साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी मनोरंजनविश्वापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दीर्घकाळ ती सार्वजनिक आयुष्यात फारशा दिसली नाही. . मध्यंतरी धार्मिक आणि आध्यात्मिक वाटचालीमुळे ती चर्चेत राहिली, तर महाकुंभदरम्यान किन्नर आखाड्याशी संबंधित भूमिकेमुळेही वादविवाद झाले. आता मात्र, एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतर ममता पुन्हा एकदा टेलिव्हिजनवर दिसणार आहे..लोकप्रिय कुकिंग रिॲलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’च्या तिसऱ्या पर्वातील एका नव्या भागातून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अलीकडेच शोच्या सेटवर लाल साडी आणि सोनेरी काठ असलेल्या पारंपरिक लूकमध्ये ती कॅमेऱ्यासमोर दिसली, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. .दीर्घकाळानंतर टीव्हीवर परत येण्याचा अनुभव खास असल्याचे तिने सांगितले. आजच्या धावपळीच्या आणि तणावपूर्ण जीवनात हसण्याला महत्त्व असल्याचे मत तिने मांडले. सोशल मीडियावर तिच्या या कमबॅकची चर्चा रंगली आहे. .कभी तुम कभी हम हे तिने अखेरचं काम केलेल्या सिनेमाचं नाव होतं. तर तिने शेष बंगसोधर या बंगाली सिनेमातही तिने काम केलं होतं. .लग्नानंतर रश्मिका–विजय थेट मोठ्या पडद्यावर एकत्र! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.