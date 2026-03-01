Premier

ड्रग्स प्रकरणात अडकली, संन्यासी होण्याची हौस फिटली ! 25 वर्षांनी अभिनेत्रीचा टीव्हीवर कमबॅक

Bollywood Popular Actress Comeback After 25 Years : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने 25 वर्षानंतर कमबॅक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ड्रग्स प्रकरण, संन्यासी होण्याचा निर्णय यामुळे ती चर्चेत आली होती.
kimaya narayan
Entertainment News : नव्वदच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यशस्वी कारकिर्दीच्या शिखरावर असतानाच तिने साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी मनोरंजनविश्वापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर दीर्घकाळ ती सार्वजनिक आयुष्यात फारशा दिसली नाही.

