Celebrity Interview : "नृत्य व्यक्तिमत्त्वाचा भाग; अभिनय माझा श्वास!" - मानसी नाईक

Celebrity Interview : मराठी चित्रपटसृष्टीतील ग्लॅमरस अभिनेत्री मानसी नाईक तिच्या नृत्यकौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखली जाते. 'बघतोय रिक्षावाला...', 'बाई वाड्यावर या..', 'मस्त चाललंय आमचं...' यांसारख्या गाण्यातील तिचे डान्स परफॉर्मन्स प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. आता दीर्घकाळानंतर ती 'सकाळ तर होऊ द्या' या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारत असून, हा चित्रपट १० ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. त्यानिमित्ताने मानसीशी साधलेला संवाद....तू अनेक वर्षांपासून मराठी सिनेसृष्टीत कार्यरत आहेस. तुला आतापर्यंत मिळालेल्या लोकप्रियतेबद्दल काय सांगशील?.खरंतर एका शब्दात उत्तर देता येणार नाही. कारण लोकप्रियता ही चांगलीही असते आणि वाईटही असते. मला दोन्हींचे अनुभव आले आहेत; पण चांगली लोकप्रियता अधिक मिळाली आहे. कारण लोकांचे आशीर्वाद माझ्यासोबत आहेत. त्यांना हवं असतं की मी अजून काम करावं आणि ते मला वेगवेगळ्या भूमिकांत पाहण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहात असतात. प्रसिद्धीबद्दल मी काही बोलणार नाही. कारण ती प्रेक्षकांवर अवलंबून असते. मी स्वतःला अजूनही एक नवनव्या गोष्टी शिकणारी अभिनेत्री समजते आणि मला आनंद वाटतो, की मी एक गुणी अभिनेत्री असूनही एक गुणी विद्यार्थिनी आहे. हीच शिकवण कायमस्वरूपी माझ्या आयुष्याचा भाग राहो. 'सकाळ तर होऊ द्या'च्या टीमसोबत काम करताना मला प्रत्येकाकडून काही ना काही शिकायला मिळालं..या चित्रपटातील तुझ्या भूमिकेबद्दल काय सांगशील?.ही गोष्ट अभय आणि नियतीची आहे. मी बऱ्याच काळानंतर पुन्हा चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले आहे. आमच्या निर्मात्या नम्रता सिन्हा आणि दिग्दर्शक आलोक जैन यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला या चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली. त्यांच्या त्या विश्वासामुळे मी 'नियती'ची भूमिका अतिशय सुंदरपणे साकारू शकले. मला असं वाटतं की कुठेतरी नियती आणि मानसी, आम्ही दोघींनी एकमेकींना मदत केली. नियती हे खूप संतुलित पात्र आहे. तिच्या स्वभावात कुठेही अतिशयोक्ती नाही. सुबोध भावेनेही मला खूप सहकार्य केलं. आपल्या कलेला व्यक्त करण्यासाठी वेळ मर्यादित असतो; पण त्या कमी वेळात आपण किती तयार आहोत आणि आपलं सर्वोत्तम देऊ शकतो का, हे त्याच क्षणी समजतं..'नियती'कडून तुला काय शिकायला मिळालं?.आयुष्यात नवीन सुरुवात होऊ शकते, हे मला 'नियती'च्या पात्राने शिकवले. मी वैयक्तिक आयुष्यातही थोडीफार तशीच आहे. मी जे काही करते, ते शंभर टक्के दिलेल्या प्रयत्नांसह आणि चांगल्या प्रकारे असायला हवे, असं मला वाटतं..तू पुन्हा नव्याने चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले आहेस. तुझ्या मते प्रेक्षकांनी तुला नायिका म्हणून पाहावं की नृत्यकार म्हणून?.मला आनंद होईल जर तुम्ही मला एक अभिनेत्री म्हणून ओळखाल. कारण अभिनेत्रीमध्ये नृत्यकलेचा एक वेगळाच मोहक पैलू असतो आणि नृत्यात माझा हातखंडा आहे. मुळातच मी चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्री म्हणून उतरले होते, पण माझ्या नृत्यकलेनेच मला विशेष ओळख दिली आणि तीच आज प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचली..नवीन चित्रपट स्वीकारताना तुझे नेमके विचार काय असतील?.नवीन चित्रपट निवडताना मी नेहमी अभिनयप्रधान व्यक्तिरेखा साकारण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मला उद्या येऊन एखाद्या मुलाचं पात्र साकारण्यास सांगितलं तरीही मी ते करेन. कारण अभिनयप्रधान असण्यामागे आता कुठेतरी शहाणपण आलं आहे. मला माझ्या कामाचा गर्व आहे, कारण त्याने मला कधीही शांत बसू दिलं नाही. माझ्यावर चांगले किंवा वाईट प्रसंग आले तरी मी काम कधीच थांबवत नाही आणि मी मुळातच ते होऊ देत नाही. नृत्य हा माझ्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग आहे, तर अभिनय हा माझा श्वास आहे..