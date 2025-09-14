रात्रीस खेळ फेम अभिनेत्री झाली आई ! सोशल मीडियावर डोहाळजेवणाचे फोटो Viral

रात्रीस खेळ चाले मालिकेत वच्छीची सून शोभाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री मंगल राणे आई झाली आहे.तिने नुकताच मुलाला जन्म दिला असून, सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी शेअर केली.“लेक जेव्हा आई होते तेव्हा लेकीसोबत आईसुद्धा नव्याने आईपण जगते” या भावनिक कॅप्शनसह तिने फोटो पोस्ट केला..Entertainment News : मराठी टेलिव्हिजनविश्वातील गाजलेली मालिका रात्रीस खेळ चाले आजही प्रेक्षकांची लाडकी आहे. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र गाजलं. यातीलच एक गाजलेलं पात्र म्हणजे वच्छीची सून शोभा. अभिनेत्री मंगल राणेने हे पात्र साकारलं होतं. नुकतीच मंगलने आनंदाची बातमी शेअर केली. .मंगलने नुकताच मुलाला जन्म दिला. तिच्या घरी गोंडस बाळाचं आगमन झाला आहे. सोशल मीडियावर तिने ही आनंदाची बातमी शेअर केली. "लेक जेव्हा आई होते तेव्हा लेकीसोबत आईसुद्धा नव्याने आईपण जगते" असं कॅप्शन तिने या फोटोला दिलं आहे. तिच्या फोटोवर अनेकांनी कमेंट करत तिचं अभिनंदन केलं. .2024 मध्ये मंगलने संतोष पेडणेकर यांच्याशी लग्नगाठ बांधली. तिने डोहाळजेवणाचे फोटोही शेअर केले होते. त्यानंतर वर्षभरातच त्यांच्या घरी लहान बाळाचं आगमन झालं आहे. .मंगलने आजवर रात्रीस खेळ चाले पाठोपाठ क्षेत्रपाल श्री देव वेतोबा, संत गजानन शेगावीचे या मालिकांमध्ये काम केलं आहे. याशिवाय काही नाटकांमध्येही तिने काम केलं आहे. .FAQs : Q1. ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेत शोभाची भूमिका कोणी साकारली होती?👉 अभिनेत्री मंगल राणेने ही भूमिका साकारली होती.Q2. मंगल राणेने अलीकडे कोणती आनंदाची बातमी शेअर केली?👉 तिने नुकताच मुलाला जन्म दिल्याची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली.Q3. मंगल राणेने तिच्या पोस्टला कोणतं कॅप्शन दिलं होतं?👉 “लेक जेव्हा आई होते तेव्हा लेकीसोबत आईसुद्धा नव्याने आईपण जगते” असं भावनिक कॅप्शन दिलं होतं.Q4. चाहत्यांची प्रतिक्रिया कशी होती?👉 चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करत मोठ्या प्रमाणात शुभेच्छा दिल्या.Q5. ‘रात्रीस खेळ चाले’ ही मालिका कोणत्या प्रकारची होती?👉 ही मालिका एक लोकप्रिय सस्पेन्स थ्रिलर ड्रामा होती, जी प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली होती..'सुपर डान्सर चॅप्टर ५': इंडस्ट्रीमध्ये ३० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शिल्पा शेट्टीला खास सरप्राइज़ !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.