रात्रीस खेळ फेम अभिनेत्री झाली आई ! सोशल मीडियावर डोहाळजेवणाचे फोटो Viral

Ratris Khel Chale Fame Actress Become Mother : रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्रीने आनंदाची बातमी शेअर केली. तिच्या घरी चिमुरड्याचं आगमन झाला आहे.
रात्रीस खेळ फेम अभिनेत्री झाली आई ! सोशल मीडियावर डोहाळजेवणाचे फोटो Viral
  1. रात्रीस खेळ चाले मालिकेत वच्छीची सून शोभाची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री मंगल राणे आई झाली आहे.

  2. तिने नुकताच मुलाला जन्म दिला असून, सोशल मीडियावर ही आनंदाची बातमी शेअर केली.

  3. “लेक जेव्हा आई होते तेव्हा लेकीसोबत आईसुद्धा नव्याने आईपण जगते” या भावनिक कॅप्शनसह तिने फोटो पोस्ट केला.

