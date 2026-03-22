मीनाकुमारी मृत्यूच्या दारात असताना कुणीही केली नव्हती मदत; चाहत्याने भरलेलं हॉस्पिटलचं बिल

Entertainment News : बॉलीवूडमधील दिग्गज अभिनेत्री म्हणजे मीनाकुमारी यांनी एक काळ गाजवला पण त्यांचा शेवट अत्यंत वाईट झाला. नुकत्याच एका मुलाखतीत ज्येष्ठ पत्रकाराने मीनाकुमारी यांच्या मृत्यूविषयी धक्कादायक खुलासा केला .वेरी इंटरेस्टिंग या युट्यूब चॅनेलला ज्येष्ठ पत्रकार सीमी चंडोक यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी मीनाकुमारी यांच्या अखेरच्या क्षणांविषयी खुलासा केला. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया .सीमी म्हणाल्या की,"मीनाकुमारी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पती कमाल अमरोहि यांनी त्यांच्या नावाने खूप प्रसिद्धी मिळवली. पण त्या जीवंत होत्या तेव्हा त्यांना कुणीच मदत केली नाही. अखेरच्या काळात त्यांच्याकडे पैसेही नव्हते. इतकी वाईट अवस्था होती की मीनाकुमारी यांचा मृतदेह हॉस्पिटलमधून ताब्यात घेण्यासाठीही त्यांच्या नातेवाईकांकडे पैसे नव्हते."."त्यांना एक निर्मात्याने काही पैसे द्यायचे होते. त्या निर्मात्याने त्यांना वीस हजार रुपये दिले. ते त्यांनी हॉस्पिटल बिलचे दिले. इतर दहा हजार त्यांच्या बहिणीला दिले की कदाचित मी परत येणार नाही तर माझ्या अंत्यविधीसाठी हे पैसे ठेव. जेव्हा त्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्या तेव्हा खूप तब्येत खराब होती. त्यामुळे त्या जे दहा हजार रुपये घेऊन गेल्या होत्या ते पुरले नाहीत. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला आणि हॉस्पिटलचं बिल भरायलाही पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांचा मृतदेह हॉस्पिटलमध्येच होता. "."धर्मेंद्र यांनी अंत्यसंस्कारावेळी हजेरी लावली होती. पण बॉलीवूडमधून कुणीही त्यांना मदत केली नाही. त्या हॉस्पिटलमधील एक डॉक्टर मीना कुमारी यांचा चाहता होता. त्याने त्यांचं बिल भरलं आणि मृतदेह कुटुंबाच्या ताब्यात दिला. त्यानंतर कमाल अमरोहि यांनी असंही वक्तव्य केलं की मी नंतर पैसे दिले. पण जेव्हा त्यांना गरज होती तेव्हा त्यांना कुणीच पैसे दिले नाहीत." असं त्या पुढे म्हणाल्या.