बाहुबलीतल्या शिवगामीला मराठी अभिनेत्रीने दिलाय आवाज; "तिचे दोन्ही काळ.."

एस. एस. राजामौली दिग्दर्शित बाहुबली सिनेमातील शिवगामी या प्रभावी पात्राला हिंदीत आवाज दिला मराठी अभिनेत्री मेघना एरंडे यांनी.नुकत्याच आरपार ऑनलाईनला दिलेल्या मुलाखतीत मेघनाने तिच्या डबिंग करिअरचा अनुभव आणि बाहुबलीसारख्या मोठ्या प्रकल्पाचा भाग होण्याचा अभिमान व्यक्त केला.शिवगामीच्या डायलॉग्समुळे प्रेक्षकांवर जबरदस्त छाप पडली असून, मेघनाचा आवाज या पात्राला नवीन उंची मिळवून देणारा ठरला..Marathi Entertainment News : एस एस राजामौली दिग्दर्शित बाहुबली हा सिनेमा खूप गाजला. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर बक्कळ कमाई केली. भारतीय सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन ओळख मिळवून दिली. यातील प्रत्येक भूमिका गाजली. पण तुम्हाला माहितीये या सिनेमाच्या हिंदी डबिंगला एका मराठी अभिनेत्रीचा आवाज आहे. .बाहुबलीमधील प्रत्येक पात्र लोकप्रिय ठरलंच. पण सगळ्यात जास्त पात्र गाजलं ते शिवगामी याच. राणी नसली तरीही राज्याची जबाबदारी घेतलेली राजमाता आणि तिचं कर्तृत्व हे पात्र अनेकांना आवडलं. पण या पात्राला हिंदीत डब केलं अभिनेत्री मेघना एरंडेने, नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने तिचा अनुभव शेअर केला. .आरपार ऑनलाईनला मेघनाने मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या डबिंग करिअरवर भाष्य केलं. काय म्हणाली मेघना जाणून घेऊया. .ती म्हणाली"तारक मेहता का उलटा चष्माचं जे शीर्षक गीत आहे. त्याच्यामध्ये पहिला टप्पू येऊन वाक्य म्हणतो. मग दया आणि मिसेस हातही बोलतात. त्यानंतर ती सासू बोलतो असे जे पाच सहा आवाज आहेत ते सगळे आवाज माझे आहेत.".तर शिवगामीवर बोलताना ते म्हणाले की, "शिवगामीचा जो संवाद आहे की अष्टदिगपाल को साक्षी कर आपने जो दो वर दिये थे उसे ही तो मांग रही हू महाराज वगैरे असं आणि मग आमचा दिग्दर्शक प्रवीण त्यांनी मला असं सांगितलं होतं की तू लक्षात घे तिचे दोन्ही काळ वेगळे आहेत. एकामध्ये ती आई आहे. दुसऱ्यामध्ये ती आजी आहे. तर तेव्हा त्यांनी मला थोडंसं तरुण साउंड हो असं सांगितलं आणि दुसऱ्यामध्ये आणि मला वाटतंय एवढं त्या मूळ बाहुबलीमध्ये पण विचार केला गेला असेल तर माहिती नाही मला पण त्यांचं वर्किंग बघ ना दिग्दर्शक म्हणून. इथे ती आजी आहे ना आणि इथे तिची आई, तिचं प्रेम, तिची करुणा हे दाखव आणि इथे तिचा उद्वेग, तिचा त्रास, तिची मानहानी हे दाखव. म्हणजे एक दिग्दर्शकसुद्धा तुझ्या आवाजाचे किती पटलं बदलू शकतो. याचं मला खरं जिवंत उदाहरण म्हणजे प्रवीण यांनी दिलं.".FAQs : Q1. बाहुबलीतील शिवगामीला हिंदीत आवाज कोणी दिला?👉 मराठी अभिनेत्री व डबिंग आर्टिस्ट मेघना एरंडे यांनी.Q2. मेघनाने हा अनुभव कुठे शेअर केला?👉 आरपार ऑनलाईनला दिलेल्या खास मुलाखतीत.Q3. मेघना एरंडे कोणत्या क्षेत्रात काम करते?👉 ती एक जाणकार डबिंग आर्टिस्ट आहे आणि अनेक भाषांतील प्रोजेक्टसाठी आवाज देत असते.Q4. बाहुबलीमध्ये शिवगामी हे पात्र का गाजलं?👉 राजमाता असूनही राज्याची जबाबदारी पेलणारी तिची ताकद, कर्तृत्व आणि डायलॉग्स प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करून गेले.Q5. हिंदी डबिंगमुळे बाहुबलीला काय फायदा झाला?👉 हिंदी प्रेक्षकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर पोहोच मिळाली आणि चित्रपटाची लोकप्रियता राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढली.