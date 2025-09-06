"आठ महिने तिने आम्हाला भेटणं टाळलं" प्रिया मराठेच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल मैत्रीण झाली व्यक्त; म्हणाली..

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काही दिवसांपूर्वी कॅन्सरमुळे निधन झालं. वयाच्या 38 व्या वर्षी तिने अखेरचा श्वास घेतला. तिच्या निधनाने तिच्या मित्र मैत्रिणींना खूप मोठा धक्का बसला आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या मैत्रिणी मृणाल दुसानिस आणि राजश्री निकम व्यक्त झाल्या. .मृणाल आणि राजश्री यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्या प्रियाच्या अकस्मात निधनावर व्यक्त झाल्या. तू तिथे मी या झी मराठीवरील मालिकेत या तिघींनी एकत्र काम केलं. काय म्हणाल्या त्या दोघी जाणून घेऊया. .मृणाल म्हणाली की,"आम्हालाही तिच्या आजाराबद्दल फार उशिरा कळलं. अगदी आठ महिन्यापूर्वी आम्हाला कळलं. मुळात तिने हे बाहेरच फार उशिरा कळू दिलं. तिने तिच्या आयुष्यतील वाईट बाजू कधीच बाहेर दाखवली नाही. आम्ही तिला भेटण्यासाठी शेवट्पर्यंत बोलत राहिलो. पण तिने ते मान्य केलं नाही.".राजश्री निकम यांनी सांगितलं की,"आम्ही जेव्हा दोघी भेटायचो तेव्हा एकदाही असा दिवस गेला नाही की आम्हाला तिची आठवण आली नाही आणि आम्ही शंतनूला फोन केला नाही. आम्ही तिला हीच विनंती करायचो की प्रिया भेट ना ग. पण ती ऐकली नाही. तिला तिचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगायची. त्यामुळे तिने कधीच तिची वाईट बाजू दाखवली नाही. मी तिला हे म्हणायची की वेडे आपण यातून मार्ग काढू. पण ती नाही म्हणायची. यात आठ महिने गेले पण ती आम्हाला भेटली नाही. "."न भेटण्याचं कारण हेच असेल की या ट्रीटमेंटमध्ये तब्येत बिघडते, केस गळतात आणि अशक्तपणा असतो. आपण पूर्णपणे बरे असतो पण ती त्या अवस्थेत नव्हती. त्यामुळे तिची तब्येत ठीक नव्हती. त्यामुळे तिने भेटणं टाळलं." असं मृणाल म्हणाली. "आम्हाला तिच्या घरच्यांना भेटण्याची इच्छा आहे पण आमची अजूनही हिंमत होत नाही. शंतनु, प्रियाची आई, तिचा भाऊ यांचं दुःख खूप मोठं आहे. तिच्या मीरा रोडच्या घरी जावंस वाटत नाहीये ती नसताना. ".‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ कुरळे ब्रदर्स घेऊन येताहेत हास्याचा डबल धमाका! 'या' तारखेला रिलीज होणार सिनेमा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.