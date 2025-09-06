Premier

"आठ महिने तिने आम्हाला भेटणं टाळलं" प्रिया मराठेच्या अखेरच्या दिवसांबद्दल मैत्रीण झाली व्यक्त; म्हणाली..

Mrunal Dusanis & Rajashri On Priya Marathe : दिवंगत अभिनेत्री प्रिया मराठेबद्दल तिच्या खास मैत्रिणी मृणाल दुसानिस आणि राजश्री निकम व्यक्त झाल्या. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : अभिनेत्री प्रिया मराठेचं काही दिवसांपूर्वी कॅन्सरमुळे निधन झालं. वयाच्या 38 व्या वर्षी तिने अखेरचा श्वास घेतला. तिच्या निधनाने तिच्या मित्र मैत्रिणींना खूप मोठा धक्का बसला आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या मैत्रिणी मृणाल दुसानिस आणि राजश्री निकम व्यक्त झाल्या.

Priya Marathe
Entertainment news
Entertainment Field

