Premier

चारचौघी नाटकानंतर मुक्ता आणि रोहिणी हट्टंगडी 'या' सिनेमात दिसणार पुन्हा एकत्र !

Mukta Barve & Rohini Hattangady New Movie : अभिनेत्री मुक्ता बर्वे आणि रोहिणी हट्टंगडी चारचौघी नाटकानंतर पुन्हा एकदा नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत. कोणता आहे हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Mukta Barve &amp; Rohini Hattangady New Movie

Mukta Barve & Rohini Hattangady New Movie

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी रंगभूमीवर माय–लेकीचं नातं अत्यंत संवेदनशीलतेनं मांडणाऱ्या गाजलेल्या ‘चारचौघी’ या नाटकातून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलेल्या रोहिणी हट्टंगडी आणि मुक्ता बर्वे या दोन दिग्गज अभिनेत्री पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. यावेळी त्या रंगभूमीवर नव्हे, तर मोठ्या पडद्यावर ‘माया’ या आगामी मराठी चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत.

Loading content, please wait...
marathi movie
Entertainment news
mukta barve
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.