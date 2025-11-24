"मी अभिनयक्षेत्र सोडून समाजसेवा..." जोगवा सिनेमा केल्यानंतर मुक्ताची झालेली ही अवस्था; "पुन्हा ती भूमिका.."

Marathi Entertainment News : मुक्ता बर्वे मराठी इंडस्ट्रीमधील एक दिग्गज अभिनेत्री. आजवर विविध भूमिका साकारत मुक्ताने स्वतःची वेगळी ओळख मराठी इंडस्ट्रीमध्ये निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने जोगवा सिनेमाचा अनुभव शेअर केला. .मुक्ताने नुकतीच आरपार चॅनेलला मुलाखत दिली. यात तिने जोगवा सिनेमा केल्यानंतरच्या तिच्या भावना आणि या सिनेमाच्या शुटिंगवेळेचा अनुभव शेअर केला. काय म्हणाली मुक्ता जाणून घेऊया. .मुक्ता म्हणाली की,"जोगवा सिनेमाच्या सुलीने मला खूप काही दिलं. हा सिनेमा जर मी आता केला असता तर ती भूमिका मी अजून समजून उमजून केली असती. पण मला वाटतं ती भूमिका मी आता नाही करू शकत. कारण त्यावेळी डोळ्यातील जो निरागसपणा होता तो आता कसा आणता येईल. तुमच्या एका निरागस वयाची वाट लागतानाची गोष्ट निरागस डोळ्यातूनच बाहेर येऊ शकते त्यामुळे मला ते वयच योग्य वाटतं. "."सिनेमाचं शूट करण्याआधी मी माझा अभ्यास केला होता. पण शूट करण्यासाठी मी दोन दिवस आधी तिथे गेले. तेव्हा तिथे मला मदत करणारे काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि जोगते, जोगतिणी होते. त्यांच्याशी गप्पा मारल्यावर जे साक्षात्कार झाले ते मी तुला समजावून नाही सांगणार काय झाले. सौंदत्तीला जिथे लग्न लागतात तिथेच आमच्या लग्नाचा सिक्वेन्स शूट झाला. म्हणजे आमचं शूटिंग सुरु होतं आणि माझ्या आजूबाजूने खरीखुरी लग्न लागत होती. एका पॉइंटला मी राजीवकडे गेले आणि त्याला म्हणाले की आपण हा सिक्वेन्स लवकर शूट करूया का ? मला असह्य होतंय इथे थांबणं. कारण काहींचं आयुष्य उद्यापासून अतिशय बदलणार होतं."."तो सिनेमा शूटिंग करून आल्यावर मी जेव्हा माझ्या आई-बाबांशी बोलले तेव्हा माझं असं झालेलं की आता मी अभिनय थांबवते आणि आता यांच्यासाठी काहीतरी करते. मी त्यांना म्हणाले मला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचं आहे. ते वय पण तसं होतं. पण नंतर मला कळलं की आपण काय करू शकतो तर आपण चांगलं काम करू शकतो. आपण अचानक सगळं थांबवून वेगळी वाट धरू शकत नाही. "."काय फालतू गाणं आहे !" दिग्दर्शकाने 31 वर्षांपूर्वी रिजेक्ट केलेलं गाणं पण नंतर तेच झालं सुपरहिट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.