"मी अभिनयक्षेत्र सोडून समाजसेवा..." जोगवा सिनेमा केल्यानंतर मुक्ताची झालेली ही अवस्था; "पुन्हा ती भूमिका.."

Mukta Barve On Jogwa Movie : अभिनेत्री मुक्ता बर्वेने जोगवा सिनेमाबद्दल तिच्या भावना व्यक्त केल्या. काय म्हणाली मुक्ता आणि सुलीची भूमिका साकारल्यानंतर नेमकं तिच्याबाबतीत काय घडलं होतं जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : मुक्ता बर्वे मराठी इंडस्ट्रीमधील एक दिग्गज अभिनेत्री. आजवर विविध भूमिका साकारत मुक्ताने स्वतःची वेगळी ओळख मराठी इंडस्ट्रीमध्ये निर्माण केली आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने जोगवा सिनेमाचा अनुभव शेअर केला.

