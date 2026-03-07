"माझं माझ्या मोठ्या बहिणीबरोबरचं नातं कॉम्प्लेक्स पण.." ‘तिघी’मधील स्वातीबद्दल नेहा पेंडसे व्यक्त

Marathi Entertainment News : आई - मुलीच्या नात्याचा हळवा, वास्तववादी आणि अंतर्मनाचा शोध घेणारा 'तिघी’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. एका घरातल्या तीन स्त्रियांच्या आयुष्यातील भावनिक वळणं, न बोललेले संवाद, गृहीत धरलेली नाती आणि वेळेच्या ओघात बदलत जाणारी समजूत यांचा वेध घेणारी ही कथा प्रेक्षकांच्या मनात घर करत आहे. या चित्रपटात भारती आचरेकर, सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे बायस यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. मात्र या तिघींमधील 'स्वाती' ही व्यक्तिरेखा साकारताना नेहाने अनुभवलेला प्रवास खूप खास आहे. हा प्रवास तिने सगळ्यांसोबत शेअर केला आहे. .नेहा पेंडसे या अनुभवाबद्दल सांगते, ''मला स्वातीची व्यक्तिरेखा वैयक्तिक जवळची वाटली, पण ती माझ्यासारखी अजिबात नाही. माझ्या सख्ख्या बहिणीसोबतचं माझं नातं कॉम्प्लेक्स आहे. ती स्वातीच्या जवळ जाणारी आहे. तिची परिस्थितीकडे बघण्याची पद्धत माझ्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. स्वाती ज्या प्रकारे समजूतदारपणे प्रतिक्रिया देते, ते मला सुरुवातीला स्वीकारणं कठीण गेलं. खर्या आयुष्यात लोक इतके संतुलित असतात का, असा प्रश्न पडायचा.”.मात्र याच व्यक्तिरेखेमुळे नेहाला तिच्या मोठ्या बहिणीकडे नव्या नजरेने पाहाता आलं. ''मोठी बहीण असणं सोपं नसतं. तिच्यावर नकळत एक समजूतदारपणाचं, मॅच्युरिटीचं ओझं असतं. स्वाती साकारताना मला मोठ्या बहिणीचं दडपण, तिची शांत झुंज आणि तिचं नि:शब्द प्रेम समजलं,” असं नेहा सांगते..नेहाने याआधी 'जून' मध्ये निखिल महाजनसोबत काम केलं होतं, त्याबद्दल नेहा म्हणते, ''निखिलसोबत काम करताना सगळंच नवीन होतं. कार्यशाळा, व्यक्तिरेखेचा सखोल अभ्यास आणि विशेष म्हणजे नो मेकअप लूक! कोणत्याही चित्रपटासाठी मी याआधी अशी तयारी केली नव्हती. पण त्या वेळी मी आयुष्यात अशा टप्प्यावर होते की, मला वेगळं काही निवडायचं होतं,” .नेहा पुढे म्हणते, '' 'जून' हा अधिक आव्हानात्मक चित्रपट होता. त्या वेळी मी थोडी घाबरलेली होते. पण ‘तिघी’ हा त्या झोनमधला माझा दुसरा चित्रपट असल्यामुळे मी अधिक कम्फर्टेबल होते. व्यक्तिरेखेचे टप्पे, तिचा पाथवे मला स्पष्ट होता. जीजिविषाच्या संवेदनशील दिग्दर्शनामुळे ते खूप सहज साध्य झालं.''.अनेक वर्षे काम करत असूनही नेहा आतून असमाधानी होती. “मी बराच काळ एकाच प्रकारचं काम करत होते. मला ज्या प्रकारच्या कथा करायला आवडल्या असत्या, तशा ऑफर्स येत नव्हत्या. हिंदीत काम केल्यामुळे मराठी इंडस्ट्रीला वाटायचं मी हिंदीत बिझी आहे, आणि हिंदीवाल्यांना वाटायचं मी मराठीत बिझी आहे. त्यामुळे दोन्हीकडे कन्फ्युजन आणि माझ्याकडे काम नाही,” नेहा हे स्पष्टपणे सांगते..तिच्या या टप्प्यावर निखिल महाजन, तिचे पती आणि जीजिविषा काळे यांचं मोठं योगदान आहे. “माझं जे व्हिजन होतं, त्याला त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. ‘जून’पासून सुरुवात झाली आणि ‘तिघी’मधून ते एक पाऊल पुढे गेलं,” असं नेहा सांगते. ती हसत म्हणते, ''काही प्रोजेक्ट्स इतके सहज जुळून येतात की वाटतं, हे होणारच होतं! भारती ताई, सोनाली, सगळ्यांच्या तारखा एकत्र जुळून आल्या. काही अडचण आली नाही. हे सगळं इतकं सहज घडलं की ते दैवी होते.'' .'तिघी’च्या निमित्ताने नेहा नात्यांबद्दल एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडते, ती म्हणते, ''आपण नाती खूप कॉम्प्लिकेटेड करून टाकतो. 'आय एम सॉरी' म्हणणं कठीण नसतं, पण आपण ते पुढे ढकलत राहातो. कम्युनिकेशन फार महत्त्वाचं आहे. गोष्टी वेळेवर बोलल्या गेल्या पाहिजेत.” आईबद्दल बोलताना अधिक भावुक होत नेहा म्हणते, ''माझा या क्षेत्रात येण्याचा निर्णय आईचा होता. इंडस्ट्रीमध्ये सेटबॅक्स येतात, अस्वस्थता असते. मित्र, वडील 'सगळं ठीक होईल' म्हणतात आणि निघून जातात. पण जी घालमेल असते, ती शांत करण्याची ताकद फक्त आईमध्ये असते. ती थेरपी न मागता मिळते. आईला कळतं, या क्षणी फक्त तिच्या मुलीबरोबर बसून राहाणं गरजेचं आहे, हे तिला माहित असतं.''.खऱ्या आयुष्यात नेहा छोटी बहीण आहे, तर चित्रपटात ती मोठ्या बहिणीची भूमिका साकारते. सोनाली कुलकर्णी प्रत्यक्ष आयुष्यात मोठी असल्याने तिच्या व्यक्तिरेखेत काही साम्य होतं. पण नेहासाठी स्वाती पूर्णपणे नवी होती. 'ना जर्नी रिलेटेबल, ना नातं रिलेटेबल'. म्हणून मी खूप प्रश्न विचारले – मोठ्या बहिणीचं आयुष्य कसं असतं?” या शोधप्रक्रियेमुळे तिला तिच्या स्वतःच्या बहिणीकडे नव्या दृष्टीने पाहाता आलं. “ही जर्नी माझ्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग होती. स्वातीच्या माध्यमातून मी मोठ्या बहिणीचं ओझं, तिची नि:शब्द जबाबदारी आणि तिचं प्रेम समजून घेतलं.”.‘तिघी’ हा केवळ तीन स्त्रियांची कथा नाही, तो नात्यांना वेळेवर समजून घेण्याचा, संवाद साधण्याचा आणि गृहीत न धरण्याचा संदेश देणारा चित्रपट आहे आणि या प्रवासात नेहा पेंडसे बायस म्हणजेच समजूतदार, शांत तरीही ठाम अशी स्वाती प्रेक्षकांच्या मनात नक्कीच दीर्घकाळ घर करून राहील..आणखी एका मराठी सिनेमाची कमाल ! ' अगं अगं सूनबाई!..'ने पूर्ण केले गौरवशाली पन्नास दिवस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.