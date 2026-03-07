Premier

"माझं माझ्या मोठ्या बहिणीबरोबरचं नातं कॉम्प्लेक्स पण.." ‘तिघी’मधील स्वातीबद्दल नेहा पेंडसे व्यक्त

Neha Pendase On Tighee Movie : अभिनेत्री नेहा पेंडसे तिच्या नुकत्याच रिलीज झालेल्या तिघी सिनेमाबद्दल व्यक्त झाली. ही भूमिका साकारण्याबद्दलचा तिचा अनुभव तिने शेअर केला.
Neha Pendase On Tighee Movie

Neha Pendase On Tighee Movie

esakal

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : आई - मुलीच्या नात्याचा हळवा, वास्तववादी आणि अंतर्मनाचा शोध घेणारा 'तिघी’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. एका घरातल्या तीन स्त्रियांच्या आयुष्यातील भावनिक वळणं, न बोललेले संवाद, गृहीत धरलेली नाती आणि वेळेच्या ओघात बदलत जाणारी समजूत यांचा वेध घेणारी ही कथा प्रेक्षकांच्या मनात घर करत आहे. या चित्रपटात भारती आचरेकर, सोनाली कुलकर्णी आणि नेहा पेंडसे बायस यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. मात्र या तिघींमधील 'स्वाती' ही व्यक्तिरेखा साकारताना नेहाने अनुभवलेला प्रवास खूप खास आहे. हा प्रवास तिने सगळ्यांसोबत शेअर केला आहे.

Loading content, please wait...
Neha Pendse
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.